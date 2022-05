Chelsea - Liverpool : les Reds remportent la FA Cup aux tirs au but, le résumé du match

20:56 - Le résumé du match

Bis repetita. Ce samedi 14 mai, Chelsea et Liverpool se retrouvaient à Wembley en finale de la FA Cup. Quelques mois seulement après avoir disputé la finale de la League Cup, Blues et Reds croisaient à nouveau le fer dans cet antre mythique du football anglais. Encore une fois le spectacle était au rendez-vous. Dès le coup d'envoi de la rencontre, les deux formations se sont rendu coup pour coup. Intensité, qualité technique, engagement, tous les ingrédients étaient réunis pour cette superbe finale. Tout sauf des buts. Après avoir touché les montants à plusieurs reprises, les deux formations n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire. Même manque de réussite dans les prolongations. Comme le 27 février dernier, cette finale s'est donc jouée aux tirs au but. Et comme en finale de League Cup, ce sont les Reds qui l'ont emporté (6-5). Mané avait la balle de la victoire entre les pieds après le tir au but manqué par Azpilicueta mais Mendy a fait durer le suspense. Après l'arrêt d'Alisson sur la tentative de Mount, c'est finalement c'est Tsimikas qui a offert la 8e FA Cup de son histoire à Liverpool (score final 6-5).