Barcelone - Lyon : heure, chaîne TV... Comment suivre la finale de la Ligue des champions féminine ?

BARCELONE - LYON FOOT. Nouvelle finale de Ligue des champions pour les Lyonnaises qui affrontent les tenantes du titre le FC Barcelone ce samedi 21 mai à 19h. L'heure, la chaine, les compos probables... Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette affiche.

Le FC Barcelone est le tenant du titre de cette Ligue des champions féminine et arrive avec une confiance immense et une avance considérable en Championnat puisque les Barcelonaises ont 24 points d'avance sur leur dauphin. Elles sont déjà championnes d'Espagne mais il leur restera un match à jouer après cette finale avec un classico en finale de Coupe du Roi face au Real Madrid. En demi-finales de la Ligue des champions, les Blaugranas ont sorti Wolfsburg en s'imposant 5-3 sur l'ensemble des deux confrontations.

En face les Lyonnaises sont également sur une excellente dynamique et se rapproche du titre en Championnat puisqu'elles disposent de 5 points d'avance sur le PSG alors qu'il ne reste plus que deux journées. Les Gones n'ont pas perdu depuis le 23 mars dernier avec une défaite face à la Juventus Turin en quarts de finale aller de la Ligue des champions avant de renverser la tendance au retour. Les joueuses de Sonia Bompastor ont rejoint le dernier carré et éliminé le PSG en demies.

A quelle heure débute le match Barcelone - Lyon ?

Le match entre Barcelone - Lyon débutera à 19 heures. La rencontre se déroulera au Juventus Stadium, antre du club italien.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Barcelone - Lyon ?

C'est TMC qui diffuse le match entre Barcelone et Lyon. La Finlandaise Lina Lehtovaara sera au sifflet de cette finale.

Quelle diffusion streaming pour le match Barcelone - Lyon ?

Barcelone - Lyon sera aussi disponible en streaming sur MYTF1 mais également sur la chaine youtube de DAZN qui diffuse la rencontre gratuitement.

Quelles compositions probables pour Barcelone - Lyon ?

Voici la composition probable du FC Barcelone : Paños - Torrejón, Paredes, Mapi León, Ouahabi - Losada, Guijarro, Putellas - Graham Hansen, Hermoso, Martens

Voici la composition probable de l'OL : Endler - Carpenter, Renard, Mbock Bathy, Bacha - Henry, Egurrola, Horan - D. Cascarino, Hegerberg, Macario

Quels sont les pronostics pour la rencontre Barcelone - Lyon ?

Selon les bookmakers, le FC Barcelone est le grand favori de cette finale de la Ligue des champions. Winamax cote les Barcelonaises à 1,50, le nul est à 4,80 et la victoire lyonnaise est à 5,30. Pour Unibet, la victoire des Blaugranas est à 1,49, le nul est à 4,45 tandis que la victoire lyonnaise est à 5,80.