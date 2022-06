"France - Danemark : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match"

FRANCE - DANEMARK. Coup d'envoi de la Ligue des nations de football ce vendredi 3 juin avec l'équipe de France qui affronte le Danemark.

Une nouvelle compétition débute ! Si les championnat nationaux sont terminés et que la future Coupe du monde débute seulement dans six mois, les Bleus ont désormais rendez-vous avec la Ligue des nations 2022-2023, compétition que l'équipe de France a remporté en 2021 après sa victoire face à l'Espagne. Pour ce premier match, Kylian Mbappé et ses coéquipiers joueront face au Danemark, adversaire qu'elle retrouvera en phase de groupes au Qatar.

Interrogé sur la forme physique des joueurs et sur le début de cette Ligue des nations, Didier Deschamps, qui sera absent sur le banc des Bleus ce soir en raison du décès de son père, avait fait le point pour l'UEFA. "Certains joueurs n'auront pas jouer depuis trois semaines, d'autres depuis deux. Donc nous ne nous attendons pas à des miracles en termes de forme physique, mais nous devons essayer de chercher de la cohérence dans toute l'équipe. (Au sujet de la Nations League) Je ne regrette pas les matches amicaux, car c'était devenu difficile de trouver des adversaires disponibles. Il y a toujours plus d'intérêt lorsqu'il y a une compétition. Le but est de gagner le groupe et de se qualifier pour la phase finale."

Interrogé également, le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand a analysé cette équipe de France. "On va jouer contre l'équipe tenante du titre (de la Ligue des nations) et probablement l'une des équipes les plus fortes du monde. On a hâte de relever ce défi. C'est formidable de pouvoir se confronter à une telle équipe. De notre côté, nous avons bâti quelque chose de grand, nos jeunes joueurs jouent de plus en plus dans les grands Championnats. Mais, bien sûr, quand on regarde l'équipe française, il y a beaucoup de joueurs qui disputent la Ligue des champions toutes les semaines. J'ai aussi regardé les matches précédents de l'équipe de France, il y a des jeunes joueurs très talentueux avec un avenir brillant comme Moussa Diaby ou Nkunku, qui ne joueront peut-être même pas demain (vendredi)."

Sur quelle chaîne suivre France - Danemark ?

La rencontre comptant pour la première journée de la Ligue des nations sera diffusée en intégralité et en exclusivité sur les antennes de M6.

À quelle heure débute France - Danemark ?

Le coup d'envoi du match international entre la France et le Danemark pour la Ligue des nations sera donné à 20h45 depuis le Stade de France de Paris.

Quelles compositions pour la France et le Danemark ?

Les Danois devront faire sans le défenseur central et capitaine, Simon Kjaer, actuellement en phase de reprise après une rupture des ligaments croisés, subie en décembre dernier. Schmeichel (cap.) – Kristensen, Andersen, Vestergaard, Mahle – Delaney, Höjbjerg, Eriksen – Skov Olsen, Poulsen, Damsgaard.

En revanche, l'équipe de France est au complète pour ce premier match de la Ligue des nations 2023 et devrait aligner une équipe type. Lloris – Koundé, Varane, L. Hernandez – Clauss (ou Coman), Kanté, Tchouaméni, T. Hernandez – Griezmann, Mbappé, Benzema.

Quels pronostics entre la France et le Danemark ?