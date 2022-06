DIRECT. Mercato : PSG, OM... Les infos transferts en live

MERCATO. Coup d'envoi du mercato estival ce vendredi 10 juin pour tous les clubs. Suivez avec nous les dernières signatures, les rumeurs et toute l'actualité autour des transferts.

Mercato Real L'essentiel Le mercato d'été a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 10 juin à 00h00 et s'achèvera le jeudi 1er septembre 2022 à 23h00 pour l'envoi des contrats à la LFP, un nouvel horaire qui permettra notamment aux clubs de finaliser plus sereinement leurs transferts internationaux sur l'application FIFA TMS dont l'horaire de clôture demeure minuit.

Paris, Marseille, Lyon... Le marché des transferts en Ligue 1 devrait être particulièrement agité avec de nombreux noms qui circulent, notamment au PSG avec un poste d'entraîneur convoité.

Suivez avec nous et en direct toute l'actualité du mercato avec toutes les signatures et ou rumeurs.

En direct

11:15 - Pas de départ pour Lautaro Auteur de 25 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues avec l'Inter Milan cette saison, Lautaro Martinez devrait rester cet été chez les Nerazzurri selon Alejandro Camano. L'agent du buteur argentin a déclaré à la Gazetta dello Sport : "À ce jour, je n'ai aucune raison de de penser qu'il y a une chance qu'il quitte le club. La vérité est qu'un joueur qui marque autant de buts dans une ligue aussi compliquée que la Serie A ne passe pas inaperçu. Mais il a un contrat de quatre ans et il est content, il n'a aucune raison de partir." 10:50 - Antonetti à Metz, c'est fini Relégué en Ligue 2 cette saison, le FC Metz s'est séparé de son entraîneur Frédéric Antonetti qui avait son poste avec les Grenats en 2018 lorsqu'ils étaient en Ligue 2. [ ℂ????????????????????????????????????́ ]



???? L'aventure commune entre le #FCMetz et Frédéric Antonetti touche à sa fin.



???? La collaboration entre les deux parties s'arrête après 4⃣ saisons



Le #FCMetz tient à remercier Frédéric Antonetti pour ses années communes ???? — Fc Metz ☨ (@FCMetz) June 9, 2022 10:25 - Zidane au PSG selon Riolo Cette annonce risque de faire l'effet d'une bombe. Après avoir annoncé l'arrivée de Messi au PSG l'an dernier, Daniel Riolo a annoncé hier soir dans l'After Foot sur RMC l'arrivée de Zinédine Zidane comme entraîneur au Paris Saint-Germain. 10:00 - Fournier règle ses comptes avec Galtier Dans un entretien donné aujourd'hui à L'Equipe, Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice, a fait le bilan de cette saison tout en laissant la porte ouverte à un départ de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain : "On ne connaît jamais une personne tant qu'on n'a pas travaillé avec. Christophe a été extrêmement performant à Lille. Comme ça arrive à certains joueurs aussi, il a été moins performant chez nous. On attend de lui, la saison prochaine, qu'il soit plus performant, et notamment sur les aspects offensifs." 09:35 - Les infos qui vous ont échappé jeudi 9 juin La signature d'Alexandre Lacazette à l'Olympique Lyonnais, Botman (Lille) ciblé par le Paris Saint-Germain, Liverpool officialise le départ de Divock Origi, Tchouaméni pourrait signer au Real Madrid après Autriche-France et Léo Dubois pisté par la Fiorentina : le mercato a été agité ce jeudi 9 juin. 09:10 - Le marché des transferts n'est pas ouvert de partout Concernant les trois autres grands championnats continentaux, à savoir la Serie A, la Liga et la Bundesliga, sachez que ceux-ci n'ouvriront leur mercato que le 1er juillet prochain. 09:00 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à vous tous pour suivre en direct la première journée du mercato. Que ce soit en Ligue 1 ou dans les championnats étrangers, le marché des transferts rythment toujours l'été.

Quel mercato pour le PSG ?

La priorité de Paris était la prolongation de Kylian Mbappé, désormais chose faite, les dirigeants souhaitent renforcer leur effectif et même changer d'entraîneur. L'avenir de Mauricio Pochettino pourrait être le centre de ce marché des transferts pour le PSG, tout comme un certain Zinédine Zidane, toujours espéré dans la capitale. Parmi les joueurs et les noms cités, le Parisien avance notamment deux noms, le défenseur de l'Inter Milan Milan Skriniar et l'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca. Autre profil qui interesse fortement Campos, un certain Ousmane Dembélé...

Quel mercato pour l'OM ?

Les Marseillais devront notamment palier le départ de William Saliba qui souhaite rester à Arsenal pour prouver qu'il a sa place chez les Gunners. Selon quelques rumeurs, l'OM serait intéressé par Isaak Touré (Le Havre), Harold Moukoudi (ASSE) ou encore John Brooks (Wolfsburg) même si âgé de 25 ans et passé par l'Ajax, Wolfsbourg et Porto, Riechedly Bazoer, libre de tout contrat, pourrait être la clé. Pour remplacer Kamara, Longoria s'intéresserait à une Brésilien, Danilo dos Santos de Oliveira qui évolue à Palmeiras et compte 6 buts en 25 matchs cette saison. Jordan Veretout serait également toujours une piste.

Quel mercato en Ligue 1 ?

Parce qu'il n'y a pas que l'OM et le PSG, le championnat de France de Ligue 1 sera bien évidemment très actif durant plusieurs mois. Lyon devrait agiter le marché et pourrait faire revenir d'anciens joueurs. Après Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso est visé. À Rennes, on vise notamment un certain Steve Mandanda et les clubs promus en Ligue 1 vont tenter de se forger une équipe compétitive pour se maintenir en Ligue 1.

Quel mercato pour le Real ?

Après l'échec de Kylian Mbappé, le Real Madrid reste bien évidemment une des équipes les plus attractives au monde. Si l'échec a fait mal à Florentino Perez, les Merengue pourraient se consoler avec l'arrivée d'un autre français, le Monégasque Aurélien Tchouaménie.