Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours en suspend, le PSG s'active vendredi 28 juillet sur Ousmane Dembélé.

Le mercato d'été 2023 en direct

Mbappé au PSG, au Real ou ailleurs ? L'essentiel Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin pour fermer le 1er septembre prochain.

Le transfert de Kylian Mbappé est encore la grande question de ce mercato, alors que le joueur dit vouloir aller au bout de son contrat au PSG. Et ce malgré l'offre de l'Arabie saoudite qui lui a fait un pont d'or pour rejoindre son championnat et les forts soupçons d'accord avec le Real. En attendant, Paris reste très actif et serait proche d'un accord avec Dembélé

15:40 - Ousmane Dembélé, un vrai bon coup ? S'il n'est pas blessé, Ousmane Dembélé est probablement l'un des meilleurs à son poste. Mais malheureusement, le Français a souvent été victime de grosses blessures et Paris devra s'assurer du bon état de santé du Français. Mais si on regarde les statistiques, l'attaquant du Barça a joué 25 matchs la saison dernière pour 7 buts et 4 passes décisives, mais il a surtout eu une belle influence sur l'animation offensive, provoquant à plusieurs reprises les louanges de Xavi. 15:19 - Ousmane Dembélé proche du PSG ? Selon les informations de RMC Sport, le PSG serait tout proche de signer l'attaquant français du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. Possédant une clause libératoire à 50 millions d'euros jusqu'au 31 juillet, l'ancien joueur de Rennes plait aux dirigeants parisiens. Apprécié par le nouvel entraîneur Luis Enrique, le champion du monde serait séduit par le projet. Proche de Kylian Mbappé, la signature du Français pourrait faire changer d'avis l'attaquant ? Pas sur selon les informations de RMC qui explique que les deux dossiers sont différents. En revanche, une arrivée de Dembélé pourrait écarter le Brésilien Neymar...

C'est probablement, et une nouvelle fois, le feuilleton de l'été. Kylian Mbappé a annoncé qu'il ne lèverait pas son option d'une année supplémentaire au sein du PSG, souhaitant donc partir à la fin de la saison 2024. Après cette annonce, les rumeurs autour d'un départ au Real récurrents lors des précédents mercatos, sont reparties de plus belle, même si le champion du monde 2018 a expliqué qu'il était "très heureux" à Paris et qu'il voulait faire cette dernière saison dans la capitale.

Problème : Paris ne souhaite pas voir "le meilleur joueur du monde partir gratuitement" l'année prochaine, à la date de fin de son contrat, comme l'a déjà expliqué le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Il pourrait donc forcer le départ du Français dès cet été. La rupture entre le joueur et le club de la capitale semble donc consommée : Kylian Mbappé a été écarté de la tournée du PSG au Japon en juillet et le club s'est dit prêt à accepter l'offre de 300 millions d’euros du club saoudien Al-Hilal. Une offre qui ne semble pas d'actualité pour l'attaquant. Tandis que le Real joue la montre et espère faire l'affaire du siècle, un prêt ou même une saison 2023-2024 de Mbappé sur le banc sont évoqués.