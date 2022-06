"Autriche - France : les Bleus arrachent un point grâce à Mbappé, le résumé du match"

AUTRICHE - FRANCE FOOT. L'Autriche et la France se quittent sur un match nul à Vienne ce vendredi 10 juin. Weismann avait ouvert le score avant le retour aux vestiaires mais Mbappé à répondu dans les dernières minutes de la rencontre.

23:00 - Le résumé du match Les Bleus arrachent le nul et peuvent remercier Kylian Mbappé. Dans une première période légèrement dominée par la France, les Autrichiens ont réalisé un gros coup en inscrivant un but contre le cours du jeu une dizaine de minutes avant le retour aux vestiaires à l'issue d'une belle action conclue par l'attaquant de Bristol Andreas Weimann (37e). Avant, les Bleus s'étaient montrés dangereux une fois sur les cages de Pentz par l'intermédiaire de l'inévitable Karim Benzema qui était en manque de réussite ce soir. Alors que le portier autrichien était à terre, il est parvenu à réaliser un arrêt réflexe exceptionnel. En deuxième période, les Bleus sont repartis sur une bonne dynamique et ont provoqué un peu plus la défense autrichienne mais le dernier rempart a encore fait un travail titanesque pour empêcher les joueurs de Deschamps de trouver le chemin des filets. Peu après l'heure de jeu, l'entrée de Mbappé a changé la donne. Le Parisien a agi en véritable électron libre et a donné encore plus de volume à des Bleus qui essayaient de faire sauter le verrou autrichien et de tromper le dernier rempart quasi impassable qui se nommais Patrick Pentz dans les cages autrichiennes. Le portier de l'Austria Vienne a réalisé six arrêts. Mais un homme a réussi à tromper la vigilance du mur autrichien. En effet, Kylian Mbappé, entré en jeu à la 63e minute de jeu a permis aux Bleus d'égaliser 20 minutes plus tard grâce à un ballon parfaitement placé, hors de portée de Pentz. L'attaquant tricolore aurait même pu ajouter un deuxième but et faire gagner l'équipe de France mais la barre a supplée le portier autrichien qui avait dévié la frappe de Mbappé. Au final, les joueurs de Deschamps devront se contenter d'un match nul et enchaine une troisième rencontre sans succès. Ce lundi, ils auront l'occasion de stopper cette mauvaise série face à la Croatie au stade de France.

22:45 - Le point au classement Après cet Autriche - France, jetons un oeil au classement de cette Ligue A de la Ligue des nations. La France est dernière ce groupe après la victoire de la Croatie face au Danemark. Mais ce résultat reste, tout de même positif, car les Bleus ne sont pas totalement décrochés de la course à la première place. Les joueurs de Deschamps ont deux points, la Croatie et l'Autriche sont à quatre alors que les Danois en ont six. La prochaine et la dernière échéance de cette campagne estivale des Bleus sera à vivre ce lundi 13 juin face aux Croates au Stade de France.

22:40 - Didier Deschamps : "C'est dommage que mes joueurs ne soient pas récompensés" Didier Deschamps a donné son avis sur cet Autriche - France après le match et a regretté les occasions loupées : "On a eu tellement d'occasions, c'est décevant de ne pas avoir mis de deuxième but. On n'a pas eu l'efficacité. Y a toujours une jambe, le gardien ou la barre, c'est dommage que mes joueurs ne soient pas récompensés."

22:35 - Coup de sifflet final ! C'est terminé à Vienne pour cet Autriche - France. Les Bleus arrachent un point du match nul grâce à Kylian Mbappé dans les dernières minutes du match après avoir subi l'ouverture du score de Weismann lors du premier acte.

22:32 - Quelle opportunité pour les Bleus Pentz réalise encore un arrêt exceptionnel sur sa ligne après un corner tiré par Mbappé et dévié de la tête par Mattéo Guendouzi. Patrick Pentz réalise un match incroyable.

22:31 - Quatre minutes de temps additionnel Il y a quatre minutes de temps additionnel dans cet Autriche - France. Les Bleus poussent pour prendre l'avantage à Vienne.

22:31 - Danso hérite d'un carton jaune Juste après Wober, c'est le Lensois Kevin Danso qui prend un carton jaune après un tacle à retardement sur Christopher Nkunku.

22:29 - Carton jaune pour Wober Le latéral autrichien Maximilian Wober hérite d'un carton jaune après avoir gagné du temps sur le côté droit.

22:27 - La barre pour Mbappé ! Après un coup de billard dans la surface autrichienne, Kylian Mbappé hérite du ballon et tire mais la défense autrichienne dévie la balle sur la barre de Pentz. Quelle occasion pour passer devant dans cet Autriche - France pour les Bleus.

22:24 - Mbappé égalise ! Qui d'autre que Kylian Mbappé pour remettre les Bleus dans le bon sens dans cet Autriche - France. L'attaquant du PSG est lancé dans la profondeur et conclut parfaitement pour tromper enfin Pentz. Le verrou a finalement sauté !

22:23 - La tête de Konaté n'est pas cadrée Ibrahima Konaté s'élève le plus haut dans la surface autrichienne mais ne parvient pas à trouver le cadre de Pentz qui est beaucoup plus tranquille depuis quelques minutes dans cet Autriche - France. Le verrou autrichien semble très solide ce soir.

22:19 - Nkunku fait son entrée Nouveau changement dans cet Autriche - France avec l'entrée de Christopher Nkunku à la place de Kinglsey Coman qui aura fait un bon match mais manqué de justesse dans le dernier geste à l'image de son dernier ballon touché.

22:16 - Il reste un quart d'heure Il ne reste plus qu'un quart d'heure dans cet Autriche - France et les Bleus sont toujours menés au score malgré une domination nette des joueurs de Deschamps mais qui reste stérile.

22:14 - 65% de possession pour les Bleus Cette statistique est le symbole de la domination française dans cet Autriche - France. En effet, les Bleus ont 65% de possession de balle et continuent d'essayer d'aller égaliser.

22:13 - Attaque-défense Cet Autriche - France ressemble de plus en plus à un attaque-défense où les Bleus font fasse à un bloc très bas et où les espaces sont de plus en plus durs à trouver.

22:09 - Alaba est remplacé David Alaba cède sa place après un problème musculaire. Le capitaine autrichien dans cet Autriche - France donne le brassard à Sabitzer et est remplacé par le Lensois Kevin Danso.

22:05 - Mbappé est déjà chaud Kylian Mbappé met déjà dans le feu de la défense autrichienne avec des premiers crochets et un centre repoussé par l'arrière-garde de l'Autriche.

22:03 - Mbappé et Guendouzi rentrent Double changement dans cet Autriche - France avec l'entrée en jeu de Kylian Mbappé et Mattéo Guendouzi à la place d'Antoine Griezmann et Aurélien Tchouaméni. Du côté autrichien, Marko Arnautovic sort et est remplacé par Gregoritsch. Le buteur Weimann est également sorti et Onisiwo l'a remplacé.

22:02 - La frappe d'Arnautovic s'envole Après un mauvais contrôle de Théo Hernandez causé par un faux rebond, les Autrichiens récupèrent et Marko Arnautovic tire mais sa frappe s'envole dans les tribunes de l'Ernst-Happel Stadion.

22:00 - L'heure de jeu approche L'heure de jeu approche dans cet Autriche - France et les Bleus sont toujours menés au score après l'ouverture du score d'Andreas Weimann avant le retour aux vestiaires. Les joueurs de Deschamps poussent pour égaliser.

21:57 - Coman ne trouve pas le cadre Les actions commencent à se multiplier dans cet Autriche - France du côté des Bleus. Cette fois, c'est Coman qui a manqué de peu le cadre après une belle feinte de frappe. Les Français poussent mais ne parviennent toujours pas à trouver le chemin des filets.

21:56 - Nouvel arrêt de Pentz Encore une fois le portier autrichien sur une frappe lointaine de Pavard cette fois. Pentz réalise un excellent match et est en train de dégoûter les Bleus dans cet Autriche - France.

21:56 - Premier changement pour l'Autriche Ralf Rangnick réalise un premier changement dans cet Autriche - France avec l'entrée en jeu de Valentino Lazzaro à la place de Stefan Lainer.

21:53 - Pentz se couche sur le ballon Après un débordement de Kingsley Coman sur le côté gauche, l'ailier du Bayern Munich centre mais le ballon est trop vers le portier autrichien qui se couche sur le ballon.