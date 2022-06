Australie - Pérou : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du match en direct

AUSTRALIE - PEROU. Qui de l'Australie ou du Pérou ira à la Coupe du Monde 2022 ? Les deux nations disputent aujourd'hui à 20h00 le barrage intercontinental du Mondial. Heure du match, chaîne TV, pronos, découvrez toutes les informations de ce match à enjeux.

Qui de l'Australie ou du Pérou sera dans la poule D de la Coupe du monde 2022 avec le France, le Danemark et la Tunisie ? Dès 20h00 ce soir, les deux nations se disputent un ticket pour le prochain Mondial au Qatar (21 novembre - 18 décembre). Pour ce barrage intercontinental, l'Australie n'est pas favorite. Un statut qui ne semble pas déranger le sélectionneur des "Socceroos" : "J'ai inculqué à ces gars que, parfois, vous ne jouez pas bien mais vous pouvez toujours gagner en vous battant, en courant, en chassant et en étant agressif. Et cela aussi peut être un succès."

Du côté péruvien, cette rencontre est très importante pour la "Blanquirroja" comme l'a souligné le milieu Edison Flores en conférence de presse : "Notre équipe nationale joue toujours une finale à chaque match et ce barrage est le plus important de notre vie ces dernières années." Le barrage est tellement important pour ce pays d'Amérique du Sud qu'un jour férié pour les fonctionnaires du pays a été décrété. Douze chamans ont également pratiqué une cérémonie au sommet d'une colline sacrée à Lima vendredi 10 juin pour tenter d'influer sur son issue.

À quelle heure suivre Australie - Pérou ?

Cette affiche pour le barrage intercontinental de la Coupe du monde 2022 se disputera sur la pelouse du stade Ahmed - Ben Ali à Al-Rayyan (Qatar). Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h00 par Mr. Slavko Vincic (Slovénie).

Sur quelle chaîne TV suivre Australie - Pérou ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde 2022, BeIn Sports 1 diffusera le rencontre du barrage intercontinental entre l'Australie et le Pérou.

Si vous souhaitez regarder la rencontre entre l'Australie et le Pérou sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles compositions probables pour l'Australie et le Pérou ?

Australie : Ryan (cap, G) - Karacic - Wright - Rowles - Behich - Boyle - Mooy - Irvine - Goodwin - Hrustic - Leckie.

Ryan (cap, G) - Karacic - Wright - Rowles - Behich - Boyle - Mooy - Irvine - Goodwin - Hrustic - Leckie. Pérou : Gallese (cap, G) - Advincula - Zambrano - Callens - Trauco - Peña - Tapia - Gonzales - A.Carillo - Lapadula - Cueva.

Quels pronostics pour cette affiche des barrages de la Coupe du monde 2022 :