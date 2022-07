"France - Belgique : chaine TV, horaires, compos probables... Les infos du match"

FRANCE - BELGIQUE FOOT. Découvrez toutes les informations du deuxième match des Bleues à l'occasion de cet Euro 2022 face à la Belgique. Le coup d'envoi est prévu ce jeudi 14 juillet à 21h.

Les Françaises ont parfaitement entamé cet Euro 2022 avec un large succès face à l'Italie (5-1) qui faisait office d'adversaire le plus relevé de ce groupe D pour les Bleues. La qualification pour les quarts de finale pourrait être acquise dès ce soir pour l'équipe de Corinne Diacre si elle remporte le match. La sélectionneuse espère par ailleurs célébré la fête nationale par un beau succès face aux voisines belges : "On a un match à jouer, à gagner. J'espère que le match et le résultat seront le feu d'artifice de notre fête nationale." De son côté Wendie Renard est revenu sur la rivalité qui existe chez les garçons entre Français et Belges en expliquant que l'atmosphère était différente chez les femmes : "Forcément, quand il y a un France - Belgique on pense à la Coupe du monde avec les garçons, mais aujourd'hui c'est différent. Il n'y a pas les mêmes ambiances du côté des hommes et des femmes."

Pour la Belgique, la mission semble particulièrement relevée ce soir. Après avoir concédé le nul lors de la première journée face à l'Islande, la qualification pourrait s'éloigner pour les Belges si l'Italie ou l'Islande s'impose plus tôt dans la journée. La 19e nation FIFA doit réaliser un petit exploit pour renverser des Françaises qu'elles n'ont jamais battu en trois confrontations disputées. "Ça va être un gros match, la France est le favori après c'est à nous de faire un bon match en étant bien organisée. J'espère que ce qui est arrivé aux Italiennes ne nous arrivera pas à nous contre les Bleues", a déclaré l'ancienne attaquante lyonnaise Janice Cayman en conférence de presse.

A quelle heure débute le match France - Belgique ?

Le match France - Belgique débutera à 21h. Il aura lieu au New York Stadium de Rotherham, ville anglaise du comté de Yorkshire.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Belgique ?

Deux chaînes diffuseront la rencontre France - Belgique. Canal+ et TF1 retransmettront ce match. Il sera arbitré par la Galloise

Cheryl Foster.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Belgique ?

MyTF1 et MyCanal, plateformes de streaming de TF1 et Canal+ retransmettront le match entre la France et la Belgique.

Quelles compositions probables pour France - Belgique ?

Corinne Diacre devrait reconduire le même onze que lors du large succès face à l'Italie lors de la première journée du groupe D de cet Euro 2022. Griedge Mbock devrait donc être encore sur le banc. Voici le onze probable des Bleues : Peyraud-Magnin - Périsset, Tounkara, Renard (cap.), Karchaoui - Bilbault, Geyoro, Toletti - Diani, Katoto, Cascarino.

La Belgique d'Ives Serneels devrait aussi être en 4-3-3 avec la présence de l'ancienne pensionnaire de D1 Janice Cayman. Voici la compo probables des Red Flames : Evrard - Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens - Vanhaevermaet, Biesmans, De Caigny - Cayman, Wullaert (cap.), Eurlings.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Belgique ?

Les Bleues sont les grandes favorites de ce France - Belgique. Zebet place les Françaises à 1,15, le nul est à 8,25 alors que la victoire des Belges est à 17. Pour Parionssport aussi la Belgique est à 17 mais le nul est à 7,50 alors que la victoire française est à 1,18.