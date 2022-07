"Allemagne - France : les Allemandes se qualifient en finale de l'Euro, le résumé du match"

23:15 - Le résumé du match

Les Allemandes rejoignent la finale de cet Euro 2022 après avoir battu la France (2-1). Les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont bien entamé la première période sur la même gamme que depuis le début de la compétition. Un pressing haut et une discipline qui a mis à mal la France. Et c'est l'inévitable Alexandra Popp qui s'est mise en évidence en première. L'attaquante de Wolfsburg frappe vers Peyraud-Magnin sur un coup-franc aux vingt mètres mais la portière de l'équipe de France se détend bien mais ne fait que repousser l'ouverture du score. En effet, c'est encore Alexandra Popp qui surgit dans la surface de réparation et qui reprend de l'extérieur du pied en volée un superbe centre venu de la droite (40e). Mais les Bleues ont de la ressource. Cinq minutes après, Diani frappe de l'extérieur de la surface et trouve le poteau de Frohms qui en plongeant devient une bonne surface de rebond pour le ballon qui finit par rentrer avec beaucoup de réussite dans les filets allemands (45e). En deuxième période, les Bleues sont revenues avec de meilleures intentions et ont posé plus de problèmes à Frohms et à la défense allemande. Mais paradoxalement, ce sont finalement les Allemandes qui ont réussi à reprendre l'avantage grâce à celle qu'on ne présente plus, Alexandra Popp. L'attaquante de Wolfsburg arrive lancée dans la surface de réparation et place un coup de tête puissant imparable pour Pauline Peyraud-Magnin (76e). Même si les Bleues vont tout faire pour revenir, leurs actions seront vaines et ce sont finalement les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg qui joueront la finale de cet Euro 2022 face à l'Angleterre à Wembley ce dimanche 31 juillet.