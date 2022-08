Ligue Europa Conférence : Nice avec le Partizan Belgrade, l'intégralité des groupes et le calendrier

LIGUE EUROPA CONFERENCE. Placé dans le groupe D, Nice hérite du Partizan Belgrade, du FC Cologne et des Tchèques du FC Slovacko.

Qualifié hier après en être passé par les prolongations face au Maccabi Haïfa, l'OGC Nice attenait fébrilement le tirage au sort de l'Europa Conference League conscient que son classement UEFA ne lui offrait aucune protection. Il faut croire que le hasard n'a pas été trop méchant avec le club azuréen avec une opposition abordable. En effet, le club entraîné par Lucien Favre se disputera la qualification pour la phase à élimination directe avec le Partizan Belgrade, le FC Cologne et les inconnus tchèques du FC Slovacko. Aux Niçois de faire preuve de sérieux et d'élever leur niveau de jeu pour se sortir de ce groupe homogène.

Outre l'unique représentant français de la compétition, les favoris ont été épargnés également. Ainsi, Villareal, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions affrontera les Israéliens de l'Hapoël Beer-Sheva, les Autrichiens de l'Austria Vienne et les Polonais de Lech. West Ham, son côté, a été placé dans le même groupe qu'Anderlecht, les Roumains du FCSB et les Danois de Silkeborg. Les Néerlandais de l'AZ Alkmaar rencontrerons les Chypriotes de l'Apollon Limassol, le club du Liechtenschein Vaduz et les Ukrainiens du Dnipro-1. Dans le groupe A, beau duel en perspective entre l'Instanbul Basaksehir et la Fiorentina, arbitré par les Ecossais de Hearts of Midlothians et les Lettons du FK RFS.. Enfin, le FC Bâle, autre prétendant, ira en Slovaquie pour défier le Slovan Bratislava, en Lituanie chez le Zalgiris Vilnius et en Arménie chez Pyunik.

Les huit groupes d'Europa Conference League :

Groupe A : Istanbul Basaksehir (TUR), Fiorentina (ITA), Hearts of Midlothians (ECO), FK RFS (LET)

Groupe B : West Ham (ANG), FCSB (ROU), Anderlecht (BEL), Silkeborg IF (DAN)

Groupe C : Villareal (ESP), Hapoël Beer-Sheva (ISR), Austria Vienne (AUT), Lech Poznan (POL)

Groupe D : Partizan Belgrade (SER), FC Cologne (ALL), OGC Nice (FRA), FC Slovacko (RTC)

Groupe E : AZ Alkmaar (PBS), Apollon Limassol (CHY), FC Vaduz (LI), SK Dnipro-1 (UKR)

Groupe F : KRC Genk (BEL), Molde FK (NOR), Shamrock Rovers (IRL), Djurgarden IF (SUE)

Groupe G : Slavia Prague (RTC), CFR Cluj (ROU), Sivasspor (TUR), FC Ballkani (KOS)

Groupe H : FC Bâle (SUI), Slovan Bratislava (SLQ), Zalgiris Vilnius (LIT), FC Pyunik (ARM)

La phase de groupes de la Ligue Europa Conférence de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 7 juin 2023 à l'Eden Arena de Prague (République Tchèque). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Groupes

Journée 1 : 8 septembre 2022

Journée 2 : 15 septembre 2022

Journée 3 : 6 octobre 2022

Journée 4 : 13 octobre 2022

Journée 5 : 27 octobre 2022

Journée 6 : 3 novembre 2022

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 7 juin 2023 à l'Eden Arena de Prague (République Tchèque)

Quelles sont les équipes qualifiées pour la Ligue Europa Conférence ?

Voici la composition des chapeaux et toutes les équipes qualifiées pour la Ligue Europa Conférence avec donc l'OGC Nice, seul club français qualifié.

Chapeau 1 : Villarreal (ESP), Bâle (SUI), Slavia Prague (RTC), AZ Alkmaar (PB), La Gantoise (BEL), Istanbul Basaksehir (TUR), Partizan Belgrade (SER), West Ham (ANG).

Chapeau 2 : CFR Cluj (ROU), Molde (NOR), FC Steaua Bucarest (ROU), Fiorentina (ITA), Cologne (ALL), Hapoel Beer Sheva (ISR), Apollon Limassol (CHY), Slovan Bratislava (SVQ).

Chapeau 3 : OGC Nice, Anderlecht (BEL), Zalgiris Vilnius (LIT), Austria Vienne (AUT), Hearts of Midlothian (ECO), Shamrock Rovers (IRL), Sivasspor (TUR), Vaduz (SUI).

Chapeau 4 : Dnipro-1 (UKR), Lech Poznan (POL), Slovacko (RTC), Silkeborg (DAN), Djurgården (SUE), Pyunik (ARM), RFS (LET), Ballkani (KOS).

Quelles sont les équipes françaises qualifiées en Ligue Europa Conférence?

Après avoir terminé 5e de Ligue 1 lors de la saison 2021/2022, l'OGC Nice connaîtra l'identité de son adversaire le 2 août lors du tirage au sort des barrages.

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League Conférence 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 7 juin 2023. Lors de la période 2024-2027, c'est Canal + qui a racheté les droits de diffusion.

La Ligue Europa Conference 2021-2022 est la nouvelle compétition européenne lancée par l'UEFA et donc la troisième compétition internationale pour les clubs européens après la Ligue des champions et l'Europa League. Sa première édition a été lancée pour la saison 2021-2022. Elle regroupe les équipes européennes selon leurs résultats en championnat ou en coupe nationale. Le vainqueur de la Ligue Europa Conference se qualifie pour la Ligue Europa de l'année suivante.

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.