DIRECT. Monaco - PSV : l'AS Monaco et le PSV se neutralisent, le résumé du match

22:20 - Youssouf Fofana (milieu de l'AS Monaco) : "On devra être plus efficace la semaine prochaine"

Auprès de Canal +, l'ex-milieu de Strasbourg a livré son ressenti après le match nul concédé par l'AS Monaco, sur sa pelouse du stade Louis II, face au PSV : "On est frustrés. Le PSV n’a pas eu beaucoup d’occasions. Nous, on en a plus mais on doit plus concrétiser. Ils ont su être réalistes. On a eu une belle réaction. On a mérité de revenir à la marque. Le public nous a beaucoup aidés ce soir. On doit faire le plein de confiance face à Strasbourg avant le match retour. On devra être plus efficace la semaine prochaine."