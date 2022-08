Real - Eintracht Francfort : les Merengue sacrés grâce à un but de Benzema, le résumé du match

23:10 - Le résumé du match

Le Real Madrid remporte déjà un trophée cette saison. Le club espagnol a remporté la Supercoupe d'Europe après avoir battu l'Eintracht Francfort (2-0). Et pourtant en première période, les Merengue auraient pu douter lorsque Thibaut Courtois a du s'imposer devant Kamada qui se présentait seul devant les cages du portier belge. Mais comme il y a plus de deux mois face à Liverpool en finale de Ligue des champions, ce dernier a repoussé toutes les tentatives adverses en première période. Et alors que les débats étaient équilibrés, ce sont les plus expérimentés qui ont pris les devants grâce à David Alaba. Le défenseur autrichien bénéficie d'une superbe remise de Casemiro sur un corner (37e). Et heureusement pour les Allemands, la pause est intervenue car les Merengue semblaient déterminés à inscrire un deuxième but mais Benzema a manqué de précision au moment de reprendre de volée un centre de Toni Kroos (41e). Le début de deuxième période a largement fait penser à la fin du premier acte dominé par les Merengue. Vinicius et Benzema s'y prennent à deux pour inquiéter Trapp mais l'ancien gardien du PSG laisse un sursis aux siens (55e). Un sursis seulement car Karim Benzema a décidé de continuer sur la lancée de la dernière saison. Le Français finit par tromper Kevin Trapp sur une frappe du plat du pied plein axe qui trompe le portier pas exempt de tout reproche (66e). Après ce but, et malgré les changements offensifs d'Oliver Glasner, les Allemands ont eu beaucoup de peine à se créer des occasions malgré l'entrée percutante de l'ancien Nantais Kolo Muani. Le Real Madrid commence donc très fort sa saison en remportant sa cinquième Supercoupe d'Europe et tenteront de remporter les cinq autres titres possibles cette saison pour eux.