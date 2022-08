DIRECT. Celta - Real : Benzema donne l'avantage aux siens, suivez le match en live

Pas de problèmes pour Benzema qui trompe Marchesin sur un contrepied parfait dans ce Celta - Real. Le Français inscrit son premier but de la saison en Liga.

Après une récupération haute des Madrilènes, Benzema décale Vinicius qui frappe mais cette tentative est déviée et passe juste au-dessus des cages de Marchesin.

Le premier corner de ce Celta - Real est pour les locaux. Ils mettent le feu dans la défense madrilène et obtiennent un premier coup de pied de coin.

Sur un centre de Cervi venu de la gauche, Paciencia est à la retombée mais Dani Carvajal se sacrifie et gêne l'attaquant du Celta.

L'ailier brésilien est déjà bien dans ce Celta - Real. Il vient de réaliser un beau numéro individuel et termine par une passe aveugle.

Sur un coup franc excentré, Oscar prend sa chance mais Courtois est vigilant et capte le ballon en deux temps. C'est le premier arrêt du Belge dans ce Celta - Real.

Et c'est parti à Vigo pour ce Celta - Real qui compte pour la deuxième journée de la Liga. Les Merengues sont à la quête d'un deuxième succès en deux matches contre une équipe de Vigo qui a concédé le nul lors de la première journée.

Le coup d'envoi est prévu dans cinq minutes maintenant et les deux équipes sont désormais sur la pelouse et sont prêtes à disputer ce Celta - Real.

Les joueurs du Celta Vigo savent que les confrontations directes avec le Real Madrid sont particulièrement difficiles. En effet, ils n'ont pas battu les Merengues depuis 2017 et devront réaliser une grande prestation pour mettre fin à cette disette longue de cinq ans.

21:14 - «On devra être courageux», estime Coudet

En conférence de presse avant ce Celta - Real, Eduardo Coudet a estimé que son équipe devra être « courageuse » car les Merengues allaient avoir certainement la maitrise du ballon. Mais le technicien argentin a aussi contrecarrer cette stratégie par une autre : « Nous allons essayer d'être maîtres du ballon et solides défensivement. Il faut générer et convertir parce que si on ne le fait pas, c'est très difficile de se maintenir dans le jeu.»