Real Sociedad - Barcelone : horaires, compos probables... Les infos du match

REAL SOCIEDAD - BARCELONE. Découvrez toutes les infos de cette rencontre de la deuxième journée de Liga entre la Real Sociedad et le FC Barcelone. Le match se joue ce dimanche 21 août à 22h.

La Real Sociedad a remporté par la plus petite des marges son premier match de la saison en championnat en venant à bout de Cadix grâce à un but de l'ancien joueur du Real Madrid Takefusa Kubo (1-0). L'équipe d'Imanol Alguacil avait pourtant réalisé une préparation plus que moyenne avec deux succès, trois défaites et un match nul. "Maintenant, je signe pour perdre contre Barcelone si nous revenons en Ligue Europa. On a deux objectifs devant nous, une série européenne et bien finir la saison", a déclaré l'entraineur des Basques.

Du côté du FC Barcelone, malgré une préparation encourageante avec quatre victoires, deux nuls et aucune défaite, les Blaugranas ont commis un faux pas dès la première journée de championnat la semaine passée avec un match nul face au Rayo Vallecano. Certes ils ont dominé la rencontre mais ne sont pas parvenus à débloquer la situation. Xavi a qualifié cette rencontre de "disgrâce footballistique" et attend maintenant une réaction de son équipe dès ce soir face à un adversaire qui semble plus coriace.

A quelle heure débute le match Real Sociedad - Barcelone ?

Le match Real Sociedad - Barcelone débutera à 22h. il se déroulera au Reale Arena de San Sebastian en Espagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real Sociedad - Barcelone ?

La rencontre sera diffusée sur Bein Sports 2. José Luis Munuera Montero sera au sifflet de ce Real Sociedad - Barcelone.

Quelle diffusion streaming pour le match Real Sociedad - Barcelone ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce Real Sociedad - Barcelone sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer de l'abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compositions probables pour Real Sociedad - Barcelone ?

Plusieurs absents manqueront à l'appel du côté de la Real Sociedad. Parmi eux, l'important Mikel Oyarzabal. Imanol Alguacil sera aussi privé de Rico, Sola, Hernandez et Merquelanz. Voici le onze probable des Basques : Remiro - Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Muñoz - Zubimendi, Mendez, Merino - Silva - Isak, Kubo.

Pour Xavi, les absents sont moins nombreux. Malgré tout, le technicien espagnol devra, encore une fois, faire sans Jules Koundé qui n'est pas encore enregistré. Le milieu de terrain Sergio Busquets sera également absent. Voici le onze probable du FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Christensen, Araujo, Alba - de Jong, Kessié, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Fati.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Sociedad - Barcelone ?

Sur les sites de paris sportifs, le FC Barcelone est favori mais de peu. En effet, sur Winamax, la Real Sociedad est à 3,60, le nul aussi alors que la victoire barcelonaise est à 2,05. Sur Zebet, la victoire basque est à 3,45, le nul à 3,60 et la victoire du Barça à 2,07.