DIRECT. Manchester United - Liverpool : les compositions d'équipes, suivez l'avant match en live

Même si les Reds sont favoris dans ce Manchester United - Liverpool, le technicien des visiteurs a tenu à tempérer et ne part pas d'emblée vainqueur de cette rencontre. « Je préférerais affronter Manchester United après une victoire 5-0 », a déclaré l'Allemand qui a tenu également à rappeler que son équipe n'était pas dans la meilleure des formes.

Malgré un début de saison catastrophique, l'entraineur de Manchester United reste optimiste. En conférence de presse avant ce Manchester United - Liverpool, le coach hollandais a assuré qu'il parviendrait à redresser la barre : « Je suis ici pour aider le club et le restaurer. Je voulais ce défi. Je savais que cela allait être difficile mais je le voulais, parce que dans ma carrière, partout où j'ai commencé, le début était difficile mais je suis arrivé à mes objectifs, et je suis convaincu que j'y arriverai ici aussi. »

20:07 - Les compositions d'équipes

Les compositions d'équipes de ce Manchester United - Liverpool sont officielles. Comme attendu, Erik Ten Hag a décidé de se passer de son capitaine Harry Maguire et l'a remplacé par le Français Raphaël Varane. Anthony Martial fait également son retour dans le groupe des Red Devils et pourrait rentrer en jeu. Mais la plus grosse surprise est l'absence de Ronaldo dans la composition. Le Portugais est sur le banc. Voici le onze de départ des Mancuniens : De Gea - Dalot, Varane, Martinez, Malacia - Fernandes, McTominay, Eriksen - Sancho, Rashford, Elanga.

Du côté de Liverpool, Jürgen Klopp a du faire sans neuf joueurs blessés dans son effectif parmi lesquels figurent Thiago, Jota, Jones, Matip, Ibrahima Konaté ou encore Oxlade-Chamberlain. À noter que Darwin Nunez est suspendu après son carton rouge reçu contre Crystal Palace la semaine dernière. Voici la compo des Reds : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Elliott, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Diaz.