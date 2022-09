Lituanie - France : heure, chaîne TV, compositions... les infos du match

LITUANIE - FRANCE. Quelques jours après la défaite inaugurale contre l'Allemagne, l'équipe de France est dos au mur dans ce groupe B. Face à la Lituanie de Sabonis, les coéquipiers de Rudy Gobert doivent relever la tête, sous peine de d'hypothéquer ses chances de qualifications pour le second tour de l'Euro de basket.

Victoire obligatoire pour la France ! Après leur déconvenue face à l'Allemagne (63 - 76), les Bleus vont devoir sortir un grand match face à la solide Lituanie. Face à la redoutable raquette Sabonis - Valanciunas, le double meilleur défenseur du monde Rudy Gobert sera attendu au tournant suite à sa piètre performance face aux Allemands : "Nos deux leaders (Gobert et Fournier) étaient en-dessous de ce qu'on attend d'eux. On espère qu'ils vont monter tous les deux. Et ils vont le faire. Notre attaque manque de continuité et de situations claires et on a un vrai déficit dans la qualité de passes et contre une défense très agressive c'est très handicapant" a analysé Vincent Collet.

Dans ce '' groupe de la mort '', la Lituanie a aussi concédé une défaite lors de son premier face à la Slovènie de Luka Doncic (92-85), malgré une féroce résistance. Véritable outsider de cet Euro de basket, les coéquipiers de Sabonis ont bien l'intention de couler les récents vice-champion olympique.

A quelle heure débute le match Lituanie - France ?

La rencontre de ce groupe B entre la Lituanie et la France débute à 17h45

Sur quelle chaîne TV est diffusée Lituanie - France ?

Ce match crucial pour l'équipe de France est visible sur la nouvelle chaîne du groupe Canal + : (Canal+ Sport 360, en clair)

Quelles compositions probables pour Lituanie - France?

Pour cette deuxième rencontre de l'Euro de basket, le sélectionneur Vincent Collet devrait procéder à un changement dans le 5 de départ, titularisant Thomas Heurtel à la mène, au lieu et place d'Elie Okobo, transparent face à l'Allemagne

France : Heurtel - Fournier - Albicy - Yabusele - Gobert