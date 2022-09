Rennes - Fenerbahçe : chaîne, compos, pronos... les infos du match

FOOT RENNES - FENERBAHÇE. Pour cette 2e journée de Ligue Europa, Rennes reçoit au Roazhon Park, ce jeudi 15 septembre, Fenerbahçe. Le Stade Rennais et le club turc se disputent la place de leader du groupe 8.

C'est le retour du frisson européen au Roazhon Park de Rennes. Ce jeudi 15 septembre, le Stade Rennais accueille le Fenerbahçe, immense club turc. En confiance après leur victoire sur la pelouse de l'AEK Larnaca (1-2), les hommes de Bruno Génésio veulent faire de ce grand rendez-vous continental un succès : "C'est une équipe expérimentée, qui a l'habitude de la Coupe d'Europe, avec un coach qui a aussi l'habitude de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, a présenté le manager de Rennes. C'est l'une des très bonnes équipes de cette compétition. C'est pour nous, je trouve, une bonne occasion de s'évaluer, mais j'ai confiance en mon équipe et en mes joueurs. On a toujours répondu présent dans les grands moments, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, et je suis persuadé que ce sera encore le cas."

En face de Rennes, le Fenerbahçe se présente avec le plein de confiance en Bretagne. Les équipiers de l'ex-Marseillais Luan Peres restent sur deux succès de rang, dont un obtenu face au Dynamo Kyiv (2-1) pour la 1ère journée de la Ligue Europa. Devant la presse, Jorge Jesus a mis la pression sur Rennes : "Nous allons jouer un match difficile. A mon avis, les deux favoris de ce groupe sont Rennes et le Dynamo Kyiv, a assuré le manager de Fenerbahçe. On va aussi se battre pour sortir du groupe. C'est ma réflexion jusqu'à présent. Mais, nous voulons repartir d'ici demain avec un bon résultat."

La rencontre entre Rennes et Fenerbahçe, ce jeudi 15 septembre, se déroule au Roazhon Park. Le coup d'envoi de ce match, comptant pour la 2e journée de la Ligue Europa, sera donné à 21h00 par Alexey Kulbakov.

Comme c’est le cas pour certaines affiches de Ligue Europa, vous aurez le choix de la chaîne pour la rencontre entre Rennes et Fenerbahçe. Cette affiche sera en effet co-diffusée par Canal + et W9. Deux possibilités s’offrent donc à vous, celui de regarder, ce jeudi 15 septembre, le choc via Canal + Foot ou W9.

Pour suivre Rennes - Fenerbahçe en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement à MyCanal ce qui vous permettra de suivre cette affiche de la 2e journée de Ligue Europa sur Canal + Foot. De manière gratuite, vous pouvez vous inscrire sur 6play. Par la suite, vous serez en mesure de vous brancher sur W9.

Le XI probable de Rennes : Mandanda - Traoré, Meling, Rodon, Theate - Bourigeaud, Majer, Ugochukwu - Gouiri, Terrier, Sulemana

Le XI probable de Fenerbahçe : Bayindir - Aziz, Alioski, Arao, Peres, Szalai - Galvao, Crespo, Osayi-Samuel - King, Batshuayi