"FOOT. France - Autriche : Giroud et Mbappé donnent la victoire, plusieurs blessés... Le résumé"

23:00 - Le résumé du match

La France s'impose face à l'Autriche après un match maitrisé par les Bleus (2-0). Dès le début de la rencontre, Kylian Mbappé s'est montré efficace avec un enroulé qui finit sa course dans les cages autrichiennes. Malheureusement pour l'attaquant du PSG, le drapeau s'était levé pour le sanctionner d'une position de hors-jeu (2e). Après ce but refusé, il n'est pas parvenu à retrouver cette efficacité et a manqué un face à face avec Patrick Pentz après un bon relais avec Olivier Giroud, précieux dans le jeu en pivot (26e). Juste avant ce manqué, Jules Koundé avait du abandonner ses coéquipiers après avoir été touché physiquement. William Saliba l'a remplacé. Cette première période aurait pu être décantée ensuite grâce à un geste génial d'Aurélien Tchouaméni, Patrick Pentz repousse sur sa barre le retourné de l'ancien Monégasque (35e). À la mi-temps, les Bleus et les Autrichiens étaient donc dos à dos. C'est en deuxième période que les joueurs de Didier Deschamps ont fait sauter le cadenas autrichien. Kylian Mbappé profite d'un ballon perdu au milieu de terrain pour faire 30 mètres seul et se défaire des défenseurs autrichiens avant de tromper Patrick Pentz d'une frappe axiale (56e). Neuf minutes plus tard, c'est son acolyte de l'attaque qu'il l'imite. Olivier Giroud s'envole et prend le meilleur pour placer un coup de tête imparable après un excellent centre d'Antoine Griezmann (65e). Après ce deuxième but, les Bleus ont fait le dos rond et les Autrichiens étaient dans l'incapacité de réagir ou d'inquiéter Alphonse Areola rentré à la mi-temps à la place de Mike Maignan, blessé. La France s'impose donc et passe devant l'Autriche au classement de ce groupe 1 de la Ligue A qui livrera son verdict ce dimanche.