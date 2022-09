Danemark - France : giflée au Danemark, la France se maintient en Ligue A... le résumé de la rencontre

22:50 - La réaction de Deschamps après la défaite de la France au Danemark

Au micro de TF1, le sélectionneur de l'équipe de France a livré son analyse : "Ce n’est pas un naufrage. On a eu beaucoup d’occasions. On a été défaillants au niveau des duels, ce n’est pas une question de système. C’était une équipe jeune. Elle n’a pas l’expérience du haut niveau. Ce soir, on a été au contact de la réalité. Concernant le système, je suis encore en réflexion. Mais, tu peux jouer à cinq, à dix, ou à douze en défense, tu dois mettre de l'engagement. Ça, ça ne change pas. On n'a pas mis les ingrédients contre le Danemark."