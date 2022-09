Paraguay - Maroc : chaîne TV, streaming... Comment suivre le match en direct

PARAGUAY - MAROC. Les Lions de l'Atlas jouent en amical ce mardi 27 septembre face une équipe sud américaine, le Paraguay.

Second match pour le nouveau sélectionneur Walid Regargui. Après le Chili, les Lions de l'Atlas jouent face au Paraguay. "C'est comme le match du Chili, ce ne sera pas simple. Ils vont courir et ils ont la gagne. Cette intensité, c'est bon pour nous avant la Coupe du Monde. Il faut voir qu'on est réguliers et prouver que contre le Chili, ce n'était pas une victoire par accident", a d'abord expliqué le sélectionneur. "Les gars sur le banc, ceux sur le terrain, ceux en tribunes... c'est compliqué. Mais je n'ai pas le temps de tenter des choses. Je ne ferais pas beaucoup de changements, deux ou trois peut-être. Je garderais 80% de l'ossature de l'équipe. Il faut qu'on garde la qualité", a avoué le coach en conférence de presse.

Interrogé sur les difficultés de préparation, le sélectionneur explique qu'il y a eu un gros travail effectué depuis plusieurs semaines. "Merci à mon staff qui a fait beaucoup de réunions avec les joueurs depuis trois semaines. On a fait beaucoup de meetings sur zoom. On a fait beaucoup de travail vidéo aussi. Cela s'est montré sur le terrain. Le challenge, aujourd'hui, c'est la régularité. Même si le match de demain est satisfaisant, il faudra être régulier à la Coupe du Monde. Il faudra ramener un titre, un jour. Notre règle, c'est de ne pas perdre", poursuit le coach."

À quelle heure suivre Paraguay - Maroc ?

Le coup d'envoi du match amical entre le Paraguay et le Maroc est prévu à partir de 21h ce mardi 27 septembre.

Sur quelle chaîne suivre Paraguay - Maroc ?

Aucune retransmission en France n'est prévue pour ce match amical à Séville entre le Paraguay et le Maroc. Pour suivre le match, il faudra se brancher sur la chaine Arryadia, mais également sur Al Oula et Tamazight.

Il n'est pas possible de suivre la rencontre amicale entre le Paraguay et le Maroc sur les plateformes de streaming internet, MyCanal ou encore beIN Sports.