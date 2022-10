Dynamo Kiev - Rennes : victoire et qualification pour Rennes, le résumé du match

Victorieux du Dynamo Kiev grâce à un but de Wooh sur corner (1-0), Rennes confirme sa bonne saison européenne et se qualifie pour la phase à élimination directe de l'Europa League, Fenerbahçe ayant battu Larnaca dans l'autre match du groupe B.

21:26 - Merci à toutes et à tous Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour la nouvelle victoire rennaise contre le Dynamo Kiev en Europa League (1-0).

21:20 - Le choc le 27 octobre Après ses deux victoires en une semaine contre le Dynamo Kiev, le Stade Rennais retrouvera l'Europa League dans deux semaines pour le choc au sommet du Groupe B en Turquie sur le terrain hostile du Fenerbahçe, le 27 octobre à 18h45. Un match qui pourrait être décisif en vue de la quête de la première place du groupe.

21:15 - Rennes donne rendez-vous au printemps Il fallait voir la joie sur le visage de Christopher Wooh, ce sourire XXL quand au retour des vestiaires, le jeune camerounais de 21 ans venait d'ouvrir le score pour Rennes. Sur un corner de son capitaine Bourigeaud, enroulé depuis la gauche, le défenseur se défaisait du marquage trop lâche de Syrota et venait couper la trajectoire du bout du pied droit. Sa reprise décroisée venait se loger dans le petit filet droit d'un Neshcheret abandonné, une fois de plus, par sa défense. Wooh ne le savait pas encore mais, pour sa première titularisation en Coupe d'Europe, mais venait de donner la victoire à son équipe, et plus encore un billet pour le printemps. Car les Rennais ont habilement contrôlé après l'ouverture du score, bien aidé par la litanie de changements qui a cassé le rythme d'un match déjà peu intense. Il y eut bien cette dernière situation pour le Dynamo Kiev au bout du temps additionnel mais la volée du droit de Karavaiev traversa la surface sans être déviée et mourut sur la gauche du poteau de Mandanda, sans réponse sur sa ligne. Une dernière frayeur sans conséquence. Les hommes de Bruno Genesio n'ont jamais vraiment tremblé dans un match parfaitement négocié. Avec un peu plus de réussite, ils auraient même pu atteindre la pause avec un ou deux buts d'avance mais Bourigeaud d'abord, puis Meling ont manqué de réalisme. Depuis l'angle droit de la surface, le capitaine rennais croisait trop sa volée du droit quand le latéral, lui, n'enroulait pas assez sa frappe au bout d'une action limpide où Terrier et Doué firent merveille en déviation. Ce fut les deux plus grosses occasions d'un premier acte commencé doucement par les Ukrainiens mais finit fort à l'image d'un Tsygankov provocateur et dont le centre en retrait dans les derniers instants manqua d'être repris par Garmash. Les hommes de Lucescu ne déméritaient pas au vu du contexte, eux qui résident à Lviv et ont dû effectuer 700 km en bus pour rejoindre Cracovie pour disputer ce match d'Europa League, mais n'avaient pas les armes pour venir inquiéter davantage des Rennais, pleinement concentrés sur leur parcours européen. Un parcours européen qui va trouver un nouveau prolongement au printemps. Les Bretons avaient besoin de l'emporter, ce jeudi soir, tout en comptant sur un succès de Fenerbahçe contre l'AEK Larnaca dans le même temps, pour assurer leur qualification. Les Turcs n'ont pas failli et les deux équipes seront bien au rendez-vous de la phase finale. Toutefois la qualification n'est pas une fin en soi. Invaincus depuis fin août, les Rennais visent la première place qui leur épargnerait un barrage périlleux contre les équipes déchues de Ligue des Champions. Pour se faire, il faudra donc conserver les mêmes intentions et ne pas se démobiliser pour aller chercher une victoire en Turquie. Un beau défi pour confirmer que le club a franchi un cap sur la scène internationale et peut nourrir des ambitions. En attendant ce nouvel examen, les sourires peuvent fleurir sur les visages de Bretons, studieux et heureux.

20:48 - Rennes qualifié ! Outre la victoire contre le Dynamo Kiev, le Stade Rennais ramène autre chose de son voyage à Cracovie. En effet, dans l'autre match du groupe B, Fenerbahçe a battu l'AEK Larnaca (1-2). Ce succès des Turcs, couplé à celui des Bretons, permet à la bande de Bourigeaud d'assurer leur qualification pour la phase à élimination directe d'Europa League. L'enjeu reste de savoir qui finira premier. Cette place n'a rien d'anodine puisque le premier ira directement en huitièmes de finale quand le deuxième devra disputer un barrage face aux équipes de Ligue des Champions reversées dans la compétition.

20:42 - Rennes l'emporte à Cracovie (1-0) Au terme d'un match sérieux et parfaitement négocié, le Stade Rennais s'impose contre le Dynamo Kiev (1-0). Plus entreprenants et saignants, les hommes de Bruno Genesio se sont contentés d'un but providentiel sur corner de Wooh au retour des vestiaires pour engranger une troisième victoire en Europa League.

20:40 - La frayeur pour Rennes ! Le corner ukrainien est dévié au premier poteau et arrive devant la surface. A 20 mètres, dans l'axe droit, Karavaiev reprend de volée. Son tir traverse la surface sans qu'il ne soit touché et vient frôler le poteau gauche d'un Mandanda tout heureux d'accompagner du regard le ballon en sortie de but.

20:39 - Assignon concède un dernier corner Côté droit, Assignon manque son dégagement et envoie le ballon en corner. Le Dynamo Kiev se voit offrir une dernière opportunité d'égaliser à la 90+6.

20:37 - Les Rennais font tourner Les Rennais ont mis le pied sur le ballon et le font tourner en même temps que le chronomètre. Cela n'est pas du goût de Vanat qui dans un excès d'engagement percute sur le côté Theate. L'attaquant ukrainien prend un avertissement. Il reste une minute dans le temps additionnel.

20:34 - Temps additionnel : 6 minutes En raison des arrêts de jeu pour soigner Bourigeaud et Doué, l'arbitre néerlandais accorde 6 minutes de temps additionnel dans ce match entre Rennes et le Dynamo Kiev.

20:32 - Hors-jeu de Kabaiev Côté gauche, Vivcharenko veut combiner avec Kabaiev devant lui mais sa remise en une touche surprend son coéquipier qui traînait derrière la défense rennaise.

20:30 - Bonne sortie de Neshcheret Sur un corner bien travaillé depuis la gauche, le ballon arrive sans être touché par un défenseur aux 6 mètres. Neshcheret est obligé de sortir et de mettre la main gauche pour empêcher Theate de marquer de volée.

20:28 - Un dernier changement Bruno Genesio effectue son dernier changement à un peu plus de 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Il fait sortir son capitaine Bourigeaud et envoie sur la pelouse le néo-international Truffert.

20:27 - Sulemana n'enroule pas assez Côté droit, Assignon déborde et centre au cordeau. Gouiri anticipe trop et fond vers le premier poteau trop tôt. Zabarnyi dévie au second poteau sur Sulemana qui se remet sur son pied droit et enroule à l'opposé. Le Ghanéen ne rabat pas assez son ballon qui passe à droite du but adverse.

20:26 - Le rythme est retombé Depuis la dernière salve de changements, le rythme du match s'est effondré. Les deux équipes ont du al à se projeter et à se montrer dangereuse.

20:23 - Encore dix minutes Rennes n'a plus qu'une dizaine de minutes à tenir pour empocher la victoire et faire un pas décisif vers la qualification pour la phase à élimination directe de l'Europa League.

20:20 - Majer bien pris dans la surface Côté droit, Assignon mène l'attaque rennaise et en bout de course trouve à l'angle droit de la surface Gouiri. L'ancien Niçois glisse dans la zone de vérité à Majer qui voit deux défenseurs refermer la tenaille autour de lui.

20:17 - Encore deux changements pour Rennes A un peu plus d'un quart d'heure de la fin du match, Genesio décide d'envoyer sur le terrain Gouiri et Tait au relais de Kalimuendo et Doué.

20:16 - Bourigeaud couvre bien Sur un renversement depuis la droite d'Andryievskyi, Kabaiev dévie de la poitrine devant la surface et prolonge le ballon vers le côté gauche et Vivcharenko. Bourigeaud anticipe et dégage son camp. Le latéral ukrainien avait été signalé hors-jeu.

20:14 - Nouveau changement pour le Dynamo Quatrième changement pour les Ukrainiens avec la sortie de Shepeliev, suppléé par Andryievskyi.

20:13 - Doué prend un jaune Au tour de Doué de se voir adresser un carton jaune. Le jeune rennais est averti après avoir mis une semelle sur le talon de Tymchyk.

20:10 - Triple changement pour le Dynamo Kiev Dans la foulée du premier changement rennais, Lucescu réalise lui aussi son coaching et fait entrer trois joueurs d'un coup. Vivcharenko et Kabaiev remplacent Dubinchak et Garmash rénovant son côté gauche. Devant, Besedin cède aussi sa place au profit de Vanat.

20:09 - Premier changement pour Rennes Après 66 minutes de jeu, Terrier est rappelé sur le banc par Genesio qui lance Sulemana pour la dernière demi-heure.

20:07 - Dubinchak comble les trous Assignon se projette bien et dans l'axe droit fixe son défenseur avant de mettre dans la course de Majer dans la surface à droite. Le Croate centre mais Dubinchak tacle justement pour mettre en corner.

20:05 - Theate pas en réussite Côté droit, à 30 mètres, Bourigeaud enroule du droit un coup entre la défense et le but ukrainien. Le ballon file devant et arrive jusqu'à Theate au second poteau. Le défenseur est dans le bon timing mais reprend du tibia et ne parvient pas à redresser son tir pour inquiéter Neshcheret.