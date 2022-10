Kiev - Rennes : heure, chaîne TV... les infos du match

Leader du Groupe F à égalité avec Fenerbahçe, Rennes peut prendre une option sur la qualification pour les huitièmes de finale d'Europa League face au Dynamo Kiev. Suivez avec nous le match en direct commenté.

A l'exception du Paris Saint-Germain, ces dernières années, les clubs français ont souvent fait grise mine en milieu de semaine, incapables d'enchaîner tous les trois et de tenir le rythme qu'impose la Coupe d'Europe. Souvent, ils baissaient pavillon sur le continent préférant se focaliser sur les joutes nationales, indispensable tremplin vers…l'Europe. Un cercle vicieux que les Rennais s'évertuent à briser.

Sous la houlette de Bruno Genesio, les Bretons ont fait leur révolution. Equipe la plus offensive de l'Hexagone la saison passée, ils n'ont rien renié de leurs principes et continuent de grandir. Après un début de saison cahoteux avec une défaite d'entrée contre Lorient, les Rennais ont serré les rangs au point d'avoir rayé le mot "défaite" de leur vocabulaire. En effet, depuis le 24 août et un déplacement à Lens, les hommes de Genesio sont invaincus. Soit neuf matches consécutifs, au cours desquels ils ont souvent imposé leur idée du jeu. Ce week-end, ils n'ont fait qu'une bouchée d'un FC Nantes démuni face aux offensives répétées de leurs rivaux régionaux. Résultat une victoire large et méritée (3-0), venant ajoutée une brique de plus à un mur de confiance de plus en plus imposant.

Un pas de plus vers la qualification ?

Des victoires et des résultats positifs qui s'enchaînent et contribuent à créer une dynamique vertueuse. Et cela se voit en Europe où libéré du poids de la Ligue 1, Terrier et consort prennent enfin du plaisir. En trois matches, ils ont n'ont concédé qu'un nul lors d'un match mal fagoté contre Fenerbahçe (2-2). La semaine dernière contre le Dynamo Kiev, ils ont été souverains à domicile. Si la victoire s'est dessinée dans les derniers instants grâce à Désiré Doué, elle ne souffrait aucune contestation tant les Bretons ont multiplié les occasions (21 tirs à 7). Seul à manquer le réalisme, un détail qu'il faudra soigner pour aborder plus sereinement la suite. Cette suite, ce sont les huitièmes de finale de l'Europa League vers lesquels les Bretons peuvent faire un pas de plus, ce jeudi soir, à Cracovie face aux mêmes Ukrainiens. En effet, avec 7 points, une victoire couplée à un nul ou une défaite de Larnaca contre le Fenerbahçe suffirait à les qualifier pour le printemps, là où s'était arrêté leur aventure la saison dernière. Un goût d'inachevé qu'ils comptent bien effacer, comme ils l'ont fait avec leurs appréhensions européennes.

Pour cela, il conviendra de mettre les mêmes ingrédients que ces dernières semaines, à savoir une cohésion parfaite et de la percussion en attaque. Un secteur où les doutes n'existent plus, les Rennais ayant marqué au moins une fois lors de chacun de ses 12 derniers matches. Pour Kiev, l'équation s'annonce aussi élémentaire que complexe à résoudre. Leur salut ne passera que par leur capacité à limiter offensivement les Gouiri, Terrier, Tait, Bourigeaud, Sulemana et autre Kalimuendo. La semaine passée, les Ukrainiens y étaient presque parvenus, du moins au tableau d'affichage. Ils pourront trouver un supplément d'âme en puisant dans leur volonté de rendre fier leur peuple en guerre et pour garder un espoir de printemps européen, eux qui gisent à la dernière place du Groupe B avec trois défaites en trois matches.

La rencontre du groupe B entre le Dynamo Kiev et Rennes comptant pour la 4ème journée d'Europa League débutera aux alentours de 18h45, du côté du stade Municipal de Braga.

Le match entre le Dynamo Kiev et Rennes comptant pour la 4ème journée de la phase de groupes d'Europa League sera diffusé en exclusivité par RMC Sport 2.

La rencontre entre le Dynamo Kiev de Mircea Lucescu et le Rennes de Bruno Genesio sera accessible en streaming sur la plateforme RMC Play.

Dynamo Kiev : Boyko – Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak – Buyalskiy, Sydorchuk ©, Shepelev – Tsygankov, Besedin, Kabayev.

Rennes : Assignon, Rodon, Theate, Meling – Majer, Ugochukwu, Tait – Bourigeaud ©, Gouiri, Terrier.