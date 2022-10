CLASICO. Real - Barça : Valverde double la mise, le match en direct

Incroyable ! Pedri dans l'axe trouve Raphinha sur la droite qui centre fort devant le but. Lewandowski le reprend du bout du pied au second poteau mais ça passe au-dessus !

À quelques heures de son premier Ballon d'Or, Karim Benzema a inscrit un but face au Barça pour le plus grand bonheur des aficionados madrilènes.

Le Real Madrid mène (1-0) dans ce Clasico grâce à un but de Karim Benzema. Découvrez le but du Français en vidéo.

But du Real Madrid ! Kroos lance parfaitement en profondeur Vinicius. Le Brésilien accélère et se présente devant Ter Stegen. Son ballon piqué est dégagé par le portier du Barça. Le cuir revient sur Benzema qui ajuste sa frappe. Ça fait 1-0 pour le Real Madrid !

Coup d'envoi de ce Clasico entre le Real Madrid et le Barça ! Place au spectacle au Santiago Bernabeu pour ce qui est considéré comme le plus grand match du monde.

Titulaire au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni va disputer cet après-midi son premier Clasico. L’ancien Monégasque s’est confié à Real Madrid TV avant le coup d’envoi de la rencontre: “Ça va être une grande bataille contre une très bonne équipe. Nous devons tout faire et montrer notre qualité pour gagner. Nous sommes le Real Madrid et nous ne voulons perdre aucun match. Les sensations sont bonnes et nous voulons continuer comme ça.(...) Mon premier souvenir de Clasico? Je pense que c’est la célébration de Cristiano Ronaldo, qui fait le 'calma calma' après avoir marqué au Camp Nou."

Joan Laporta, le président du FC Barcelone a accordé un entretien avant le Clasico à la chaîne Barça TV. Le patron du club catalan en a profité pour taquiner le rival madrilène avant le coup d’envoi de Real - Barça : "C'est toujours très important de gagner ce match car celui qui gagne sort renforcé et celui qui perd en sort affecté. Si nous restons leaders, nous sortirons renforcés de ce match. Nous avons un meilleur système de jeu, en sachant toutefois que le Real Madrid va toujours se battre jusqu'au bout. Nous espérons l'emporter et que ce soit comme l'année dernière, quand ça s'est très bien passé. (...) C'est amusant d'aller jouer au Santiago Bernabéu, j'aime y aller.""

15:45 - Real - Barça: “Gagner en jouant bien”

Après Carlo Ancelotti, Xavi a livré ses impressions sur ce Real - Barça. L’ancien milieu de terrain blaugrana a rappelé qu' il aimait ce genre de rencontres et que la manière était importante: “J'aime jouer contre le Real Madrid. C'est un Clasico et j'aimerais continuer à jouer pour pouvoir participer à ce genre de matchs. C'est dans ces matchs que tu dois prendre de la hauteur. En tant qu'entraîneur aussi. C'est une grande opportunité pour sortir encore plus leaders. (...) L'objectif est de gagner en jouant bien, de la façon en laquelle nous croyons. On veut être acteur, avoir le ballon et l'enlever des pieds de l'adversaire. Il y a des jours où tu joues bien sans gagner et inversement."