Elche - Real Madrid : heure, chaîne TV, pronostics... Les infos du match

Quatre jours après avoir dominé le Clasico, le Real Madrid entend asseoir sa domination sur la Liga sur la pelouse d'Elche. L'occasion aussi d'honorer le Ballon d'Or de Karim Benzema avant la grande fête prévue au Santiago Bernabeu.

Les dernières du Real Madrid ont été intenses et les reflets dorés du Ballon d'Or brillent encore dans les yeux de Karim Benzema et de la délégation ayant fait le déplacement à Paris lundi. Une parenthèse enchantée au lendemain d'un Clasico parfaitement négocié où les Madrilènes ont démontré qu'ils étaient, à l'heure actuelle, les seuls maîtres du football espagnol. Si tout le monde a profité comme il se doit, le calendrier resserré par l'approche de la Coupe du Monde a vite ramené tout le monde à la réalité et rappeler qu'un match en chasse un autre et qu'aucun relâchement n'est permis.

Si le Real Madrid est habitué à cette situation et à enchaîner tous les trois jours, il va encore devoir prouver sa formidable capacité à faire fi des circonstances ou même à s'en servir. Dernier club invaincu de la Liga, le leader madrilène n'a pu eu tout le loisir pour préparer son déplacement à Elche, au Sud de Valence dans la province d'Alicante, avec le gala du Ballon d'Or en France auquel ont pris part Karim Benzema et Thibaut Courtois, auréolé du titre de meilleur gardien du monde. Si cette "distraction" peut être préjudiciable surtout pour l'attaquant, le portier belge ne figurant pas dans le groupe, elle peut au contraire donner un supplément d'âme à un groupe gratifié par la réussite de son capitaine. Buteur dimanche contre le FC Barcelone, l'ancien lyonnais devrait avoir à cœur d'honorer son nouveau statut et de confirmer son retour en forme après un mois et demi plus compliqué. Ses équipiers, eux, ont suivi avec attention le sacre de Benzema tout en préparant sérieusement leur affaire dans la capitale espagnole. Conscient de l'effervescence autour de son effectif, Carlo Ancelotti a bien calmé tout le monde et affiché son pragmatisme en conférence de presse. "Nous jouons pour les mêmes trois points que nous avons gagnés dimanche", a indiqué le technicien italien, rappelant qu'importe l'adversaire l'enjeu reste les seuls trois points que rapporte une victoire. Il se méfie toutefois du relâchement normal après un match à fort enjeu où il a fallu puiser physiquement et mentalement.

Une chance pour Elche ?

C'est bien là que se situe la chance d'Elche. Dernier du championnat, le club entraîné par Jorge Almiron n'a pas les armes sur le papier pour contrarier le champion d'Europe et d'Espagne. Après 9 journées, il n'a pas goûté à la saveur de la victoire, s'inclinant à 6 reprises. Une trajectoire presque inverse à son rival du soir. C'est là que le contexte est à exploiter. Face à plus fort, il faut savoir se montrer malin et les joueurs d'Elche pourront tenter de surprendre les Merengues, en profitant du contrecoup du Clasico et de l'après Ballon d'Or. La moindre déconcentration devra être exploiter. Ce qui implique de réaliser un match parfait dans l'engagement. "Avec un peu de chance, nous pourrons conserver le ballon, mais manquer une passe vous punit également. Nous devons utiliser le ballon et ne pas rester immobiles. Nous devons beaucoup parler sur le terrain et savoir souffrir", indique l'entraîneur de la lanterne rouge. Lucide, ce dernier sait bien que le match ne sera pas une partie de plaisir pour ses joueurs et que si une décompression est possible, l'inverse peut aussi se produire avec un Real enorgueilli par ses récents succès sur et en dehors du terrain. "Le Real Madrid traverse un grand moment. C'est une équipe puissante, elle vient de gagner le Clasico avec autorité. Nous nous préparons pour le match avec les bonnes choses que nous avons faites à Valence et d'autres à améliorer. Nous savons qui sont nos adversaires et nous voulons faire un bon match pour gagner", explique-t-il avec néanmoins cette ambition de bien faire. Elche vise ni plus ni moins qu'un exploit et se plairait bien en trouble-fête dans la période faste que connaît le géant madrilène. Pas sûr que le leader le cautionne.

Le coup d'envoi du match de la 10ème journée de Liga entre Elche et le Real Madrid sera donné sur les coups de 21h, à l'Estadio Martinez Valero.

Le match entre Elche et le Real Madrid sera diffusé en exclusivité par beIN SPORTS 1, chaîne distribuée uniquement via Canal+.

La rencontre entre l'Elche de Jorge Almiron et le Real Madrid dirigé par Carlo Ancelotti sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Elche : 10 / Nul : 5,75 / Real Madrid : 1,30

Elche : Edgar – Palacios, Enzo Roco, Gonzalez, Clerc – Mascarell, Raul Guti, Père Milla – Josan, Morente, Boyé.

Real Madrid : Lunin – Lucas Vazquez, Rüdiger, Nacho, Alaba – Tchouaméni, Kroos, Camavinga – Rodrygo, Vinicius, Benzema.