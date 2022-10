DIRECT. Fenerbahçe - Rennes : Rennes se saborde face à Fenerbahçe... le résumé de la rencontre

20:55 - Benjamin Bourigeaud (milieu de Rennes) : "C’est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné"

Au micro de RMC Sport 1, l'ailier de Rennes s'est livré après le match face à Fenerbahçe (3-3) : "Ce n’est pas un excès de confiance. On a fait le match qui fallait faire. On a eu un temps faible en fin de première période. On a fait le maximum, puis après… C’est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné. Nous sommes des imbéciles. On aurait pu fermer la boutique. On n’a pas le droit… Je ne sais pas ce qui s’est passé. On n’a pas le droit. On a fait un match parfait, puis après, je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd’hui, on montre qu’on doit apprendre. On doit se poser les bonnes questions."