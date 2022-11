Juventus - PSG : la surprise Ethan Mbappé en Youth League !

Petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé poursuit son ascension au PSG. Le milieu de terrain affronte la Juventus Turin ce mercredi avec les U19 du club parisien dans le cadre de la Youth League. A 16 ans seulement...

Ethan Mbappé gravit quatre à quatre les marches vers le football professionnel. Petit frère de la star du foot français Kylian Mbappé, Ethan affronte également la Juventus ce mercredi mais dans le cadre de la Youth League, la Ligue des champions des moins de 19 ans qui propose la même affiche Juventus-PSG dans le cadre de sa 6e journée. Rien d'exceptionnel ? Que nenni puisque Ethan Mbappé est âgé de 15 ans seulement, lui qui fêtera ses 16 ans le 29 décembre prochain ! Ethan Mbappé peut donc affronter des joueurs bien plus affûtés et ayant jusqu'à 3 à 4 ans de plus que lui...

Zoumana Camara, l'entraîneur des U19 du PSG, avait déjà créé la surprise lors du match précédent face au Maccabi Haïfa et a donc souhaité revoir ce jeune milieu de terrain lors d'un match européen décisif pour les jeunes pousses parisiennes. Premier de son groupe, le PSG pourrait se qualifier directement pour les 8e de finale en cas de victoire ou de match nul face à la Juventus. Une défaite et le club de la capitale serait en revanche reversé en barrages, le format étant légèrement différent de la Ligue des champions des "grands".

Ethan Mbappé pourrait-il faire prochainement son apparition parmi les pros du PSG, au sein d'un milieu de terrain où les places sont chères avec l'inamovible Marco Verratti, Danilo Pereira, le séduisant Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz ou Carlos Soler ? La marche semble encore haute mais Christophe Galtier semble déjà le suivre de près. Dans la foulée de la victoire contre Troyes (4-3) samedi soir, Ethan Mbappé avait été convié pour la première fois à un entraînement des pros en compagnie d'autres jeunes pousses comme le prometteur attaquant Ilyes Housni.

Contrairement à son grand frère, Ethan Mbappé évolue pour sa part au milieu de terrain. Il a rejoint le PSG en 2017, à l'âge de 11 ans en provenance de Bondy, le club où avait également débuté son grand frère. Il avait alors 11 ans et marchait sur les traces de Kylian, transféré le même été de l'AS Monaco vers le PSG via un prêt avec option d'achat à 180 millions d'euros. Qu'adviendrait-il si Kylian Mbappé décidait de quitter prochainement le club parisien, comme évoqué en octobre par plusieurs rumeurs ? Selon Le Parisien, Ethan Mbappé aurait déjà prévenu ses proches qu'il souhaiterait alors rester à Paris pour poursuivre sa formation...