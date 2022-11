Juventus - PSG : qui pour remplacer Neymar ? Découvrez la compo !

Le PSG se déplace sur le terrain de la Juventus Turin ce mercredi soir dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des champions. Pour ce match décisif, Christophe Galtier est notamment privé de Neymar, suspendu. Reverra-t-il son système de jeu ? Voici les compos des deux équipes.

Les compositions officielles des deux équipes de ce Juventus - PSG, match de la 6e journée de la Ligue des champions, seront publiées une heure avant le coup d'envoi, soit aux alentours de 20 heures heure française (début du match à 21 heures). On en sait toutefois déjà beaucoup puisque Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, comme son homologue de la Juve Massimiliano Allegri font face à plusieurs absents. Côté parisien, il faudra faire sans Neymar suspendu mais aussi Keylor Navas et Presnel Kimpembe, tous deux blessés. Le forfait du champion du monde français entraîne des bouleversements puisqu'il rend bien incertain le retour d'un 3-5-2 au profit du 4-3-3 testé depuis plusieurs semaines par Christophe Galtier. Devant, Neymar devrait être remplacé numériquement par l'Espagnol Carlos Soler, chargé de faire le relais entre un milieu à trois et le duo offensif Messi - Mbappé.

Peu de changements à attendre sinon du côté des champions de France. L'absence de Presnel Kimpembé devrait faire le malheur de Danilo Pereira sans doute cantonné au banc de touche avec un rôle de joker de la charnière, Fabien Ruiz accompagnant de facto Marco Verratti et Vitinha au milieu. Enfin, en défense, s'il ne fait guère de doute qu'on retrouvera le duo Marquinhos-Ramos dans l'axe, il reste quelques incertitudes sur les côtés. Nuno Mendes a fait son retour à gauche de la défense en fin de match contre Troyes (4-3) mais devrait être jugé trop court par le staff parisien qui devrait lui préférer logiquement l'Espagnol Juan Bernat plus en jambes. A droite en revanche, Achraf Hakimi part favori. Le Marocain devrait être préféré à Nordi Mukiele. Enfin, en l'absence de Keylor Navas, on devrait retrouver Sergio Rico sur le banc de touche, prêt à suppléer si besoin Gianluigi Donnarruma dans le but parisien.

Côté italien, si la qualification pour les 8e de finale s'est déjà envolée, la Juventus joue ce soir sa qualification pour la suite de la Ligue Europa via la 3e place du groupe. Le club transalpin doit pour cela faire mieux que le Maccabi Haifa qui affronte le Benfica. Mauvaise nouvelle, Massimiliano Allegri fait face à une montagne de forfaits dont ceux de Paredes, Pogba, Di Maria, Bremer, Vlahovic ou McKennie. Federico Chiesa est en revanche de retour dans le groupe mais ne devrait pas débuter la rencontre. Logiquement, le 3-5-2 devrait être reconduit avec Moise Kean et Arkadiusz Milik en pointe. Le Français Adrien Rabiot doit débuter au milieu de terrain.

Les compos probables de Juventus - PSG :

Juventus Turin : Szczesny - Gatti, Bonucci (cap), Alex Sandro - Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic - Milik, Kean.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos (cap), Bernat - Ruiz, Verratti, Vitinha - Soler, Messi, Mbappé.