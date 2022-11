VIDEO. Le but splendide de Mbappé face à la Juventus

JUVENTUS PSG. Lors de la rencontre entre la Juventus et le PSG mercredi soir, Kylian Mbappé a inscrit un superbe but pour ouvrir le score. Visionnez le but en vidéo ci-dessous !

[Mis à jour le 3 novembre 2022 à 10h19] Si la soirée à Turin du PSG s'est terminée de manière amère avec une victoire inutile synonyme de 2e place derrière le Benfica vainqueur 6-1 du Maccabi Haïfa, cette 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions avait débuté en fanfare pour le club parisien. Kylian Mbappé a ouvert le score dès la 13e minute du match opposant la Juventus Turin au PSG au Juventus Stadium. Alors que le PSG devait s'imposer (et surveiller le score de Benfica opposé au Maccabi Haifa) pour assurer la première place de son groupe de Ligue des champions synonyme de tirage au sort a priori plus clément en 8e de finale, le buteur français s'est mis en évidence avec une action individuelle de grande classe pour conclure l'action après une passe de Lionel Messi. L'ancien buteur de l'AS Monaco s'est joué de Federico Gatti qui n'a pas hésité à tenter de le retenir par le maillot en vain. Manuel Locatelli n'a pas eu plus de chance, éliminé d'un crochet avant que Mbappé ne décoche un tir puissant du pied droit pour tromper le gardien polonais de la Juve Wojciech Szczesny.

C'est le 7e but de Kylian Mbappé en 6 matchs de Ligue des champions, égalant l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah actuel meilleur buteur de la compétition. Le PSG a ensuite concédé l'égalisation avant la mi-temps sur un but de Leonardo Bonucci à la 39e minute. Kylian Mbappé s'est à nouveau montré décisif en servant Nuno Mendes pour le 2e but parisien. Une réalisation synonyme de victoire 2-1 de Paris mais qui n'a donc pas suffi pour décrocher la première place du groupe H de la Ligue des champions.