Juventus PSG : le but du 2-1 de Nuno Mendes en vidéo !

JUVENTUS PSG. Nuno Mendes a inscrit le 2e but parisien sur le terrain de la Juventus Turin ce mercredi soir en Ligue des champions. Le Portugais a redonné l'avantage au PSG pour porter le score à 2-1.

Après avoir été rejoint avant la pause par Leonardo Bonucci (39e), le PSG a repris l'avantage mercredi soir sur la pelouse du Juventus Stadium grâce à un but de Nuno Mendes, décisif à la 69e minute quelques secondes avant son entrée en jeu à la place de Juan Bernat. Le jeune latéral portugais a été servi sur son aile par Kylian Mbappé auteur de sa troisième passe décisive en Ligue des champions après avoir inscrit son 7e but en début de match puis a su se déjouer de Juan Cuadrado pour décocher un tir du pied gauche et tromper Wojciech Szczesny, battu pour la deuxième fois de la soirée.

Déjà buteur une fois en Ligue 1 cette saison, Nuno Mendes, 20 ans, y inscrit son premier but de sa carrière en Ligue des champions ! Ce but permet provisoirement au PSG de s'assurer la première place du groupe H de la Ligue des champions, son objectif du soir dans un duel à distance avec le Benfica Lisbonne contre qui le club français a réalisé deux matchs nuls dans cette phase de poules de la plus prestigieuse compétition européenne.