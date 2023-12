Tirage au sort Ligue Europa : l'AC Milan pour Rennes, Toulouse face à Benfica, Lens et Marseille épargnés ! Toutes les affiches des barrages

Quatre clubs français étaient concernés par le tirage des barrages de la Ligue Europa ce lundi, et ils ont hérité d'adversaires très prestigieux.

Le tirage au sort des barrages de Ligue Europa avait lieu ce lundi à Nyon, au siège de l'UEFA en Suisse. Ce tour de barrage voit s'affronter les reversés de Ligue des Champions et les deuxièmes de poule de Ligue Europa, pour une place en huitièmes de finale de C3. Quatre clubs français y participent : l'Olympique de Marseille, Rennes et Toulouse ont fini deuxièmes de leur poule de Ligue Europa, et le RC Lens a fini troisième de sa poule de Ligue des Champions.

Le Toulouse FC, qui s'était déjà offert une belle fête en jouant contre Liverpool en phase de groupes, affrontera un autre club prestigieux dans ces barrages : le Benfica Lisbonne. Il faudra rééditer un exploit similaire à celui réalisé au Stadium le 9 novembre dernier (3-2 contre les Reds) pour espérer se qualifier. Pour le Stade Rennais, le tirage n'a pas été clément puisque les Bretons ont hérité du cador de ces barrages : l'AC Milan. Les Rossoneri ont fini troisièmes de la "poule de la mort" en Ligue des Champions, derrière Dortmund et le PSG, et devant Newcastle. Le Roazhon Park vivra une soirée de gala au match retour.

L'OM et Lens mieux lotis

L'OM affrontera le Shakhtar Donetsk, toujours à un très bon niveau sur la scène européenne et passé proche de la qualification en Ligue des Champions, trois points seulement derrière le FC Barcelone et le FC Porto. Le match aller devrait se jouer à Hambourg, puisque les Ukrainiens ne peuvent pas jouer à domicile en raison du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Les Phocéens évitent l'AC Milan mais aussi des adversaires piégeux comme Galatasaray, le Benfica Lisbonne ou le Feyenoord. Néanmoins, cette affiche devrait être plutôt équilibrée et les Marseillais ne partent pas largement favoris.

Le RC Lens, qui revient en forme ces dernières semaines, a hérité du SC Fribourg pour ce barrage de Ligue Europa. Un adversaire habitué au haut de tableau de Bundesliga ces dernières années : actuellement 6es de leur championnat, les Breisgau-Brasilianer ont fini 5es la saison dernière et 6es en 2021-2022. Ils ont fini derrière West Ham dans la poule A de Ligue Europa, devant l'Olympiakos et le Backa Topola. Le match retour se jouera au Stade Europa-Park de Fribourg : il faudra certainement faire la différence à l'aller, au Stade Bollaert, pour se qualifier en huitièmes de finale de C3.

Voici toutes les rencontres de ces barrages de Ligue Europa :

Feyenoord - AS Rome

AC Milan - Rennes

RC Lens - Fribourg

Young Boys - Sporting

Benfica - Toulouse

Braga - Qarabag

Galatasaray - Sparta Prague

Shakhtar Donetsk - OM

Les clubs qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue Europa :

Pour rappel, les huit clubs qui ont fini en tête de leur poule de Ligue Europa sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Ils affronteront les vainqueurs de ces barrages.

Atalanta Bergame

Brighton

Bayer Leverkusen

Liverpool

Glasgow Rangers

Slavia Prague

Villarreal

West Ham

Le calendrier des barrages de Ligue Europa

Les matchs se dérouleront les jeudis 15 et 22 février. Les équipes qui ont fini deuxièmes de leur groupe en Ligue Europa joueront à domicile pour le match retour. Toulouse, Rennes et Marseille recevront donc au match retour, le jeudi 22 février, tandis que le RC Lens jouera au Stade Bollaert lors du match aller, le jeudi 15 février.