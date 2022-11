Allemagne - Japon : les clés du match, les infos en direct

C'est parti au Qatar pour le premier match de l'Allemagne, la Mannschaft quadruple championne du monde, et désireuse d'oublier le fiasco de 2018. Les coéquipiers de Manuel Neuer défient le Japon pour le compte du groupe E. Voici toutes les infos et le lien pour suivre la rencontre en direct avec nous !

L'Allemagne entame sa Coupe du monde 2022 ce mercredi après-midi au Qatar et les hommes de Hansi Flick se sont faits très peur en début de rencontre. Le but du Japonais Maeda dès la 7e minute a été refusée logiquement pour une position de hors-jeu manifeste, de quoi créer des sueurs froides aux supporters allemands, quatre ans après le fiasco en Russie. Ikay Gundogan a rassuré les fans dès la 32e minute, transformant un penalty obtenu suite à une faute du gardien nippon Gonda pour ouvrir le score.

Car après la France, dernier champion du monde en date, mardi soir, c'est au tour du champion du monde 2014 d'entrer en lice : l'Allemagne. La Mannschaft a soif de revanche après sa sortie prématurée dès le premier tour du Mondial 2018 en Russie et peut compter sur une nouvelle génération avec des éléments offensifs plein de peps comme Serge Gnabry, Jamal Musiala ou Kai Havertz tous titulaires ce mercredi face au Japon. Les "Blue Samourai" entendent créer la surprise au Qatar avec un collectif bien huilé et des éléments bien connus de la Ligue 1 comme les ex-latéraux marseillais Hiroshi Sakai et Yuto Nagatomo ou le remuant ailier du Stade de Reims Junya Ito. Le match est à suivre en direct via notre live dédié en cliquant ci-dessous :

Le coup d'envoi de cette rencontre a été donné à 14h00 heure française. Il n'est diffusé en France que sur une seule chaîne payante, beIN Sports 1. Si vous souhaitez encore pronostiquer, sachez que l'Allemagne partait encore nettement favorite, avec une cote entre 1,43 et 1,45 selon les sites de pari contre 4,70 à 4,85 pour un match nul et 7,25 à 7,50 pour une victoire nippone. Bon match !