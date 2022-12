L'arbitre de France - Maroc, un très bon présage pour les Marocains

On en sait un peu plus sur le choc de mercredi entre la France et le Maroc, en demi-finale de Coupe du monde : c'est le Mexicain César Ramos qui sera au sifflet pour la rencontre. Un arbitre qui devrait rappeler un très bon souvenir aux Marocains...

L'arbitre de France - Maroc a été désigné ! Lundi soir, la Fifa a annoncé que le Mexicain César Ramos sera le juge central de la seconde demi-finale de la Coupe du monde. Arbitre d'expérience dans les compétitions internationales (il officie auprès de la Fifa depuis 2014), César Ramos avait déjà arbitré lors de la précédente Coupe du monde en Russie, unique Mexicain au sifflet pendant la compétition. Depuis le début du Mondial au Qatar, il a distribué 7 cartons jaunes en trois rencontre, mais n'a pas encore eu à sortir le rouge. C'est la première fois que César Ramos aura la responsabilité d'un match de ce niveau.

Avant France - Maroc, César Ramos a arbitré la rencontre entre le Danemark et la Tunisie lors de la phase de poules, ainsi que le huitième entre le Portugal et la Suisse, marqué par une avalanche de buts (6-1). Mais on remarque surtout qu'il a dirigé un match de rêve pour les Marocains : le Belgique - Maroc, lors duquel les Lions de l'Atlas se sont imposés 2 - 0 face aux Diables rouges dans le groupe F. Une des premières grosses sensations pour les hommes de Walid Regragui. Et sans doute un bon présage avant la demi-finale... Seule ombre au tableau : un but refusé à Hakim Ziyech, pour une position de hors-jeu de Romain Saïss à la fin de la première mi-temps ce jour là.

Avant le match de demain soir, l'homme en noir n'a en revanche jamais croisé la route des Bleus.