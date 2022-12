PSG - Real Madrid : heure, chaine, compo... Les infos du match

Découvrez toutes les informations de la cinquième journée du groupe A de la Ligue des champions féminine et le match entre le PSG et le Real Madrid qui se joue ce vendredi 16 décembre à 21h.

Le PSG vise la qualification à l'occasion de cette rencontre de la cinquième journée du groupe A de la Ligue des champions féminine. En effet, les joueuses de Gérard Prêcheur pourraient déjà être assurées de rejoindre la phase finale de la compétition en cas de succès face au Real Madrid. Les Parisiennes n'ont connu qu'un seul revers dans cette phase de groupes lors de la première journée avec une défaite face à Chelsea (0-1). Elles se sont ensuite rendues à Madrid et ont obtenu un nul (0-0) avant de gagner six points face à la modeste équipe de Vllaznia (5-0 et 4-0).

En face, les Merengues n'ont plus vraiment le choix. Elles sont troisièmes de ce groupe A avec deux points derrière le PSG et un tout autre résultat qu'un succès les mettraient dans une position plus que délicate. Dans cette phase de groupes, les joueuses de Alberto Toril n'ont connu qu'une seule fois le succès face à Vllaznia lors de la première journée (2-0). Derrière elles ont fait deux nuls face au PSG (0-0) et Chelsea (1-1) et ont perdu une fois face aux Anglaises (0-2).

A quelle heure débute le match PSG - Real Madrid ?

Le match PSG - Real Madrid débutera à 21h ce vendredi 16 décembre. La rencontre se déroulera au Parc des Princes, à Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Real Madrid ?

Ce PSG - Real Madrid sera diffusée sur la chaine YouTube de DAZN consacrée à la Ligue des champions féminines. La Finlandaise

Lina Lehtovaara sera l'arbitre de la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Real Madrid ?

La seule diffusion streaming pour ce PSG - Real Madrid est donc sur la chaine YouTube de Dazn.

Quelles compositions probables pour PSG - Real Madrid ?

Gérard Prêcheur devrait s'appuyer sur un 4-3-3 pour cette rencontre face au Real Madrid avec un trio offensif composé de Diani, Martens et Baltimore. Voici le onze probable des Parisiennes : Bouhaddi - Lawrence, Ilestedt, De Almeida, Karchaoui - Geyoro, Hamraoui, Jean-François - Diani, Martens, Baltimore.

Alberto Toril de son côté devrait évoluer également en 4-3-3 avec une attaque menée par une joueuse en forme en championnat, Esther Gonzalez. Voici le onze probable des Madrilènes : Misa - Herrero, Kathellen, Ivana, Carmona - Zornoza, Abelleira, Oroz - Del Castillo, Gonzalez, Feller.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Real Madrid ?

Sur les sites de paris sportifs, les Parisiennes sont les favorites de cette affiche face au Real Madrid. Sur Betclic, elles sont à 1,38, le nul est à 3,85 et la victoire madrilène est à 5,35. Sur Winamax, le PSG est à 1,56, le nul est à 3,65 et la victoire du Real est à 5.