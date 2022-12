DIRECT. PSG - Real Madrid : le break est fait pour Paris, la qualif se rapproche, le match en live

Groenen est servie dans la surface de réparation et tente de centrer mais Misa réalise une très bonne sortie et sauve les siennes dans ce PSG - Real Madrid.

La portière madrilène est encore sollicitée dans ce PSG - Real Madrid et s'impose en deux temps sur la frappe trop axiale de Diani qui cherchait son doublé.

En duel face à Svava, Baltimore se met en position de frappe et prend sa chance mais ce n'est pas dangereux pour Misa qui s'empare du cuir.

22:21 - Un triple changement pour Madrid

Abelleira, Zornoza et Svava font leur entrée en jeu dans ce PSG - Real Madrid et remplacent Carmona, Toletti et Esther Gonzalez.