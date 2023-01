Algérie - Niger : heure, chaîne TV... Toutes les infos du match

En demi-finale de la CHAN, ce mardi 31 janvier, l'Algérie défie le Niger, pour une place en finale. C'est un moment important pour les Fennecs, à Oran.

C'est le grand jour, en ce mardi 31 janvier, au Miloud Hadefi Stadium d'Oran, pour les Fennes. En demi-finale de la CHAN, les Verts, qui évoluent à domicile lors de cette compétition, auront la pression dans ce Algérie - Niger. Auteur d'un parcours sans faute (4 succès), la bande à Bougherra aborde ce rendez-vous avec de la confiance et de la sérénité : "On y est, il ne reste plus qu'une marche, s'est réjoui le coach. Là, ce sera un match contre le Niger. C'est une équipe qui a du gabarit, je ne suis pas surpris qu'elle soit là. Les demi finales se jouent plus sur le mental que le physique, le Niger a un match de moins que nous (groupe à 3 NDLR) et a un jour de récupération de moins."

Après une entame de CHAN poussive, les Menas sont montés en puissance pour arriver en confiance avant ce Algérie - Niger. Face à la presse, le sélectionneur Doula a présenté les forces des Fennecs : "L'équipe algérienne est très joueuse, contrairement à ce que j'entend elle se crée des occasions. En plus, on va évoluer dans un beau stade, et on connait le public maghrébin. Ça va faire beaucoup de bruit. On espère qu'une partie du public sera avec nous quand même malgré tout."

Ce Algérie - Niger, demi-finale de la CHAN, se dispute au Miloud Hadefi Stadium, à Oran. Le coup d’envoi de ce choc, ce mardi 31 janvier, sera donné à 17h00 par Abongile Tom (AFS).

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de cette CHAN, ce mardi 31 janvier, vous aurez un seul et unique choix pour voir cette demi-finale Algérie - Niger. Ce choc sera en effet diffusé par beIN Sports.

Pour suivre Algérie - Niger en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect.