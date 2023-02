Barcelone - United : heure, chaîne TV... Les infos du match

Pour débuter son printemps européen, le FC Barcelone a droit à un choc contre Manchester United. Une affiche digne de la Ligue des Champions mais un " simple " barrage d'Europa League.

L'affiche a des allures de finale entre deux formations au passé européen éloquent et qui il y a douze encore se retrouvaient à Wembley pour disputer leur deuxième finale de Ligue des Champions en trois saisons. Si le FC Barcelone et Manchester United conservent un prestige inconditionnel, leur duel ne provoque plus les mêmes frissons. Pas de trophée en jeu ici, seulement un match aller de barrage d'Europa League, la deuxième Coupe d'Europe, signe d'un déclassement sportif. "On n'avait pas le niveau pour continuer en Ligue des champions", admet sans peine Xavi. Néanmoins, l'enjeu n'en demeure pas moins énorme, celui de conserver le droit de croire à un printemps européen ensoleillé et surtout éviter l'amorce d'une crise.

Entre sérénité et vigilance

Car une élimination ferait tâche d'un côté comme de l'autre qu'importe le nom et la valeur de l'adversaire. Même au niveau inférieur, ces clubs sont bâtis pour gagner. "Tout le monde passe par des moments durs, il juste changer de mentalité", a expliqué Xavi avec calme en conférence de presse. Depuis un an et demi, le technicien catalan entreprend de rendre sa fierté à son club de toujours. S'il n'a donc pu amener les siens en huitièmes de finale de la C1, il leur a rendu confiance et peut s'appuyer sur une situation très favorable en Liga, où les Blaugranas ont pris 11 longueurs d'avance (avec un match en plus, ndlr) sur le rival madrilène. Ce matelas leur permet donc d'aborder ce rendez-vous crucial avec sérénité mais vigilance comme le rappelle Xavi. "On s'attend à un match difficile parce que Manchester a des qualités qui vont nous compliquer la tâche : ils vont très vite en transition, ils sont très physiques comme toutes les équipes anglaises… Ce sera un grand match contre une grande équipe d'Europe (…) Nous voulons montrer que nous pouvons rivaliser avec un rival européen de haut niveau."

Rashford, le danger n°1 de Manchester

Pour cela, l'ancien milieu a identifié les menaces et une en particulier : Marcus Rashford. Depuis son retour de la Coupe du monde, l'attaquant anglais est un danger permanent. "Il est le joueur le plus dangereux en Europe", tranche Xavi. Sur les 16 matches disputés par Manchester United depuis la fin de l'épreuve au Qatar, il a marqué à 14 reprises et délivré 5 passes décisives. Une réussite insolente pour le joueur de 25 ans qui tracte presque à lui seul son club, solidement accroché au podium en Premier League, à deux points du voisin City et cinq d'Arsenal (mais avec respectivement un et deux matchs de plus, ndlr).

Dans le sillage de son international anglais, United n'a ainsi perdu qu'un match depuis la reprise, sur la pelouse d'Arsenal à la dernière minute (2-3). Aussi la confiance est grande. Néanmoins, ten Hag ne fanfaronne pas et aurait préféré ne pas croiser tout de suite un adversaire si dangereux. "Nous aurions préféré nous jouer en finale", dit-il.

L'ancien entraîneur de l'Ajax peut compter sur un effectif quasiment au complet et en pleine forme. Seuls Eriksen (blessure), Lisandro Martinez et McTomminay manqueront à l'appel quand les Catalans devront faire sans Busquets et Dembélé, deux éléments importants. "Ce sera un beau challenge", anticipe ten Hag impatient d'en découdre face à un adversaire que son club n'a plus croisé depuis près de quatre ans. A l'époque, en quart de finale de la Ligue des Champions, Barcelone s'était montré intraitable, remportant l'aller avec un doublé de Messi (3-0 au Camp Nou) et le retour (1-0 à Old Trafford).

