Coupe du monde féminine 2023 : quelle date pour le quart de finale face à l'Australie ?

Les Bleues affrontent le pays hôte de la compétition, l'Australie, pour une place dans le dernier carré.

Le rendez-vous est pris pour la bande à Hervé Renard, en quart de finale, du côté de Brisbane, le samedi 12 août à 11h en France. La tâche s'annonce bien plus difficile pour les Bleues puisqu'elles affronteront l'équipe d'Australie, pays hôte de ce Mondial. Avec leur star, l'attaquante de Chelsea Sam Kerr, les Australiennes partiront avec un léger avantage, surtout que les Bleues s'étaient inclinées 1-0 lors du dernier match de préparation pour ce Mondial.

Un match qui laisse toutefois un gout amer à Hervé Renard qui a expliqué en conférence de presse qu'il ne souhaitait pas affronter l'Australie à cette époque. "Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas décidé de ce match. Mais si c'est moi qui avais décidé, on n'aurait pas joué contre l'Australie avant la compétition, a lâché en anglais le sélectionneur sans jamais citer l'ancienne patronne des Bleues évincée en mars dernier. Parce que, quand vous préparez une compétition et que vous savez qui est dans votre partie de tableau, c'est mon opinion mais vous ne jouez pas contre une équipe forte comme celle-ci (...) Nous n'étions pas à 100% mais pour le prochain match nous aurons besoin d'être à plus de 100% parce que l'équipe d'Australie est très forte. On la connait parfaitement et nous serons prêts pour ce match très important."

Dans le reste des quarts de finale, l'Espagne, peut être la grande favorite désormais avec sa star Alexia Putellas, affronte les Pays-Bas vendredi. La surprenante équipe du Japon, très impressionnante offensivement, défiera la Suède, tombeuse des Etats-Unis en huitième de finale alors que l'Angleterre affrontera la Colombie à Sydney.

Le match d'ouverture de la Coupe du monde a été fixé le jeudi 20 juillet, avec la confrontation de la Nouvelle Zélande et de la Norvège. Les phases de poules se poursuivront jusqu'au 3 août avant une journée de latence.

La suite de la compétition sera plus décisive avec les phases à élimination directe et une finale organisée le 20 août à Sydney, au Stadium Australia.

La France a été le dernier pays hôte de la Coupe du monde de football féminin en 2019. Elle passe le flambeau aux co-organisateurs, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

France Télévisions, diffuseur de la Coupe du monde féminine avec M6, a programmé 32 matches dont le match d'ouverture, Nouvelle-Zélande-Norvège et la finale (le 20 août à midi). Le groupe M6 diffuse les 32 autres matchs.

Si la diffusion de la finale a été décidée par tirage au sort, les matchs des phases finales ont été distribués équitablement.

La Coupe du monde de football dure un mois entier et se dispute en deux phases, les poules d'abord puis les phases finales ensuite.

Vendredi 11 aout

Espagne - Pays-Bas (Wellington) : 3h00

Japon - Suède (Auckland) : 9h30

Samedi 12 aout

Quarts de finale 3 : Australie – France (Brisbane) : 11h

Quarts de finale 4 : Angleterre – Colombie (Sydney) : 12h30

Mardi 15 aout

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 – Vainqueur quart de finale 2 (Auckland) : 10h00

Mercredi 16 aout

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 – Vainqueur quart de finale 4 (Sydney) : 12h00

Samedi 19 aout

Petite finale, match pour la 3e place (Brisbane) : 10h00

Dimanche 20 aout

Finale (Sydney) : 12h00

Disputée depuis 1991, la Coupe du monde de football féminin est très récente. Le Mondial 2023 est la 9e édition. Seules quatre nations se sont jusque-là imposées.