Capitaine de l'équipe de France : Mbappé désigné, Griezmann agacé

Pressenti, Kylian Mbappé a été officiellement désigné comme capitaine de l'équipe de France lundi 20 mars.

Il devait nourrir sa réflexion auprès des joueurs, Didier Deschamps a finalement tranché sans grande surprise, Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l'équipe de France. À seulement 24 ans, l'attaquant du PSG, déjà vice capitaine dans son club, semblait être un leader naturel pour cette nouvelle équipe de France après les retraites d'Hugo Lloris ou encore Raphael Varane. Ce brassard confié à Kylian Mbappé change également beaucoup de choses sur le terrain puisque c'est désormais un joueur dans le coeur du jeu qui pourra donner des consignes. Le Français l'a démontré aussi, il est capable de hausser le ton dans le vestiaire comme il a fait durant la Coupe du monde, un rôle de leader sur et en dehors du terrain est tout simplement capital pour endosser ce rôle.

Le Français a également des convictions et si à une époque son intérêt personnel était au-dessus, l'équipe et particulièrement l'équipe de France est au-dessus de tout. Il mène d'ailleurs un combat avec la FFF sur les droits à l'image et ne compte pas céder. Ce brassard confié à Mbappé satisfait également les fans. Dans un sondage publié par L'Equipe en janvier 2023 après la Coupe du monde, 36% des sondés souhaitaient voir Kylian Mbappé comme prochain capitaine, devant Antoine Griezmann 30%, Raphaël Varane 28% alors que 6% espère voir un autre joueur porter le brassard.

Le grand perdant est donc Antoine Griezmann. Si l'entente entre les deux hommes est bonne, le joueur de l'Atlético Madrid serait déçu par le choix de Didier Deschamps qui n'a pas souhaité privilégier son expérience, lui qui n'a quasiment pas loupé un seul match avec les Bleus depuis plusieurs années.

L'avis d'Hugo Lloris sur le futur capitaine des Bleus

Hugo Lloris avait donné son avis il y a quelques semaines dans les colonnes de L'Equipe et estimait que Kylian Mbappé était un vrai prétendant à ce brassard. "Il a montré un fort leadership pendant cette Coupe du monde et encore plus durant la finale. Il y a une sorte de passage de témoin entre des joueurs qui sont dans la dernière phase de leur carrière et une nouvelle génération à la tête de laquelle se trouve Kylian."

La liste des capitaines de l'équipe de France