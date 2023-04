Manchester City - Liverpool : heure, chaîne TV... Les infos du match

Toujours en chasse d'Arsenal, Manchester City n'a pas le droit à l'erreur face à un Liverpool, encore inconstant mais déterminé à accrocher le Top 4.

Ces dernières saisons, le choc entre Manchester City et Liverpool était synonyme de lutte pour le titre de champion d'Angleterre, les deux clubs ayant confisqué la couronne depuis cinq ans. Pourtant, les retrouvailles de ce printemps ont un goût bien différent. S'ils peuvent encore être sacrés champions une troisième fois de suite, les Citizens n'ont pas leur destin entre leurs mains et doivent composer avec la position du chasseur, relégués qu'ils sont à 8 longueurs d'Arsenal mais avec un match en plus à disputer que les Gunners.

Le moment d'Alvarez ?

Pas vraiment un avantage puisqu'il représente une chance de plus de trébucher et donc un obstacle supplémentaire à franchir dans l'espoir d'un éventuel faux pas des Londoniens. Faux pas attendu depuis de longues semaines mais qui ne vient pas. City le sait, il ne devra pas se laisser distraire et ne se concentrer pour remporter tous les matches qu'il lui reste pour n'avoir aucun regret. Cela commence par ce rendez-vous face aux Reds. Pas le plus évident au sortir de la trêve internationale où les organismes des joueurs ont été éprouvés. Ainsi, touché à l'aine lors du rassemblement avec la Norvège, Erling Haaland est incertain. Auteur de 28 buts en 26 matches de Premier League, le Norvégien est l'arme fatale des Mancuniens. S'il a affirmé que son attaquant était en forme, Guardiola n'a pu assurer de sa présence au coup d'envoi ce samedi. Aussi, le technicien espagnol a dû préparer un plan B.

Ce possible forfait pourrait permettre à Julian Alvarez de continuer à faire ses preuves. Le champion du monde argentin poursuit son apprentissage mais ronge son frein dans l'ombre de son ogre de coéquipier. En seulement 15 apparitions cette saison, il a toujours répondu présent marquant à 11 reprises, dont 5 en 6 rencontres de championnat. De quoi convaincre Guardiola de faire confiance au natif de Calchin dans un match qu'il sait très difficile à négocier. "Liverpool reste une équipe exceptionnelle", a calmé le technicien des Skyblues.

Liverpool diminué

Une réponse qui tranche pourtant avec l'impression laissée par les Reds cette saison. Inconstants, capables du pire comme du meilleur, les hommes de Jürgen Klopp sont dans une situation périlleuse. Sixièmes à l'aube de cette 29ème journée et lancés dans une course poursuite endiablée, les voilà au-devant d'une semaine particulièrement redoutable qui les verra se déplacer à City, à Chelsea avant de finir par la réception d'Arsenal. "C'est très spécial", a savouré le manager allemand face à la presse comme excité par le défi qui l'attend lui et les siens.

Excité oui mais pas inconscient. Klopp sait l'urgence de son club et qu'il n'a plus le droit à l'erreur trois semaines après une défaite à Bournemouth. "Nous ne sommes pas stupides, notre dernier match à Madrid n'était pas bon et celui d'avant à Bournemouth non plus. Nous devons réagir, nous n'avons pas le choix", a-t-il dit lucide. Une réaction attendue alors que plusieurs éléments majeurs manquent à l'appel. Luis Diaz, Darwin Nunez, Cody Gakpo, Thiago Alcantara, Stefan Bajčetić et Calvin Ramsay sont tous indisponible pour le court déplacement à l'Etihad Stadium où les Reds n'ont plus gagné en championnat depuis 6 ans et demi. Salah ne portait pas encore la tunique rouge mais il aura à cœur de porter ses partenaires à la victoire, lui qui a déjà marqué à trois reprises contre City en trois confrontations cette saison, pour continuer de croire au top 4. "Ces deux prochains mois, nous pouvons accomplir beaucoup ou tout perdre (…) Le top 4 est notre objectif. Nous ne sommes pas dans la meilleure des positions mais c'est jouable", estime Klopp qui espère bien voir son équipe montrer le même visage que lors du choc face à United où elle avait humilié son rival (7-0). L'incertitude réside là pour City face à un adversaire capable de tout, surtout de lui anéantir ses rêves de grandeur.

Le coup d'envoi du match de la 29ème journée de Premier League entre Manchester City et Liverpool sera donné sur les coups de 13h30, à l'Etihad Stadium.

Le choc entre Manchester City et Liverpool sera diffusé en exclusivité par le groupe Canal+ et accessible sur la chaîne Canal+Foot, antenne nouvellement créée et dédiée exclusivement, comme son nom l'indique, au football.

La rencontre entre le Manchester City de Pep Guardiola et le Liverpool dirigé par Jürgen Klopp sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Manchester City : 1,55 / Nul : 4,35 / Liverpool : 5,40

Parions Sport : Manchester City : 1,56 / Nul : 4,15 / Liverpool : 5,10

Winamax : Manchester City : 1,56 / Nul : 4,40 / Liverpool : 5,30

Manchester City : Ederson - Aké, Dias, Stones, Walker - Gündogan, Rodri - Grealish, B. Silva, Mahrez – Alvarez.

Liverpool : Alisson - Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold - Elliott, Fabinho, Henderson - Jota, Firmino, Salah.