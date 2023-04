Nantes - Lyon : heure, chaine tv, compos... Les infos du match

Nantes et Lyon s'affrontent ce mercredi 5 avril à l'occasion de la première demi-finale de la Coupe de France. Découvrez toutes les informations de cette rencontre.

Le FC Nantes connait une deuxième partie de saison compliquée et la Coupe de France pourrait sonner comme la dernière chance de sauver la saison des Canaris. Les hommes d'Antoine Kombouaré sont les tenants du titre et pourraient réaliser un bel exploit en conservant ce dernier mais la dynamique des Nantais n'est pas bonne avec quatre matches de rang sans victoire. "C'est le match le plus important de la saison", a déclaré le coach nantais.

En face l'OL joue également certainement son match le plus important de la saison ce mercredi soir. En effet, les Gones ont beaucoup de peine à participer à la lutte pour l'Europe en Ligue 1 cette saison mais pourraient retrouver une compétition du Vieux Continent la saison prochaine en remportant la Coupe de France. Pour cela, il faut battre Nantes et la victoire contre le PSG ce dimanche (1-0) pourrait donner confiance aux joueurs de Laurent Blanc qui a déclaré qu'il n'y avait pas "d'euphorie" car la saison traversée par l'OL est très compliquée.

A quelle heure débute le match Nantes - Lyon ?

Le match Nantes - Lyon débutera à 21h10 ce mercredi 5 avril. La rencontre se déroulera au stade de la Beaujoire à Nantes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nantes - Lyon ?

La rencontre entre Nantes et Lyon sera diffusée sur Bein Sports 1 et France 3. Bastien Dechepy sera l'arbitre de cette première demi-finale de la Coupe de France.

Quelle diffusion streaming pour le match Nantes - Lyon ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce Nantes - Lyon. En effet, MyCanal et France.TV diffuseront la rencontre en streaming.

Quelles compositions probables pour Nantes - Lyon ?

Antoine Kombouaré n'a pas convoqué trois joueurs importants pour cette demi-finale de la Coupe de France. En effet, Quentin Merlin et Charles Traoré sont blessés alors que l'Algérien Jaouen Hadjam n'est pas convoqué car il n'accepte pas de rompre le jeûne en pleine période de ramadan. Voici le onze probable nantais : Lafont - Victor, Girotto, Pallois, Corchia - Chirivella; Blas, Sissoko, Mollet, Simon - Delort.

Du côté de l'OL, Malo Gusto est le seul absent de ce déplacement en terres nantaises. Voici le onze probable des Lyonnais : Lopes - Diomande, Lovren, Lukeba - Kumbedi, Lepenant, Mendes, Tagliafico - Cherki, Barcola - Lacazette.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nantes - Lyon ?

Sur les sites de paris sportifs, Lyon ressort comme le favori de ce déplacement à Nantes. Sur Betclic, les Gones sont à 2,10, le nul est à 3,55 et la victoire des Nantais est à 3,30. Winamax, de son côté, propose exactement les mêmes cotes.