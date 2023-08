Australie - France : heure, chaîne TV, compos... Les infos du quart de finale de la Coupe du monde

L'équipe de France affronte l'Australie ce samedi 12 août à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2023. Découvrez toutes les informations de ce gros rendez-vous pour les Bleues

L'Australie, un des deux pays hôtes de cette Coupe du monde féminine 2023, réalise une très belle épopée. Les Matildas ont terminé premières de leur poule avant d'écarter le Danemark en huitièmes de finale de la compétition (2-0). Les Australiennes pourront certainement s'appuyer sur leur victoire en match de préparation face aux Bleues avant le début de cette compétition (1-0). "Je pense qu'elle sera très dangereuse lors de cette Coupe du monde", avait déclaré le sélectionneur des Matildas, Tony Gustavsson, avant le début de la compétition.

L'équipe de France réalise aussi une très belle Coupe du monde et a également terminé première de son groupe malgré un premier match poussif face à la Jamaïque (0-0). Depuis, les Bleues n'ont fait que gagner et ont rejoint les quarts de finale après leur brillante victoire face au Maroc lors du tour précédent (4-0). "Si c'est moi qui avais décidé, on n'aurait pas joué contre l'Australie avant la compétition. Parce que, quand vous préparez une compétition et que vous savez qui est dans votre partie de tableau, c'est mon opinion mais vous ne jouez pas contre une équipe forte comme celle-ci", a déclaré Hervé Renard reprochant ainsi ce choix à Corinne Diacre et son staff qui avait programmé la rencontre amicale avant son le départ de l'ancienne sélectionneuse.

A quelle heure débute le match Australie - France ?

Le match Australie - France débutera à 9h ce samedi 12 août. Il se déroulera au Brisbane Stadium en Australie.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Australie - France ?

Australie - France sera diffusé sur France 2. L'arbitre de la rencontre sera la Chilienne María Belén Carvajal Peña.

Quelle diffusion streaming pour le match Australie - France ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour cette rencontre entre l'Australie et la France car MyCanal et France.TV retransmettront ce quart de finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Quelles compositions probables pour Australie - France ?

Voici le onze probable des Matildas : Arnold - Carpenter, Hunt, Kennedy, Catley - Raso, Gorry, Cooney-Cross, Foord - Fowler, van Egmond. Sam Kerr pourrait, encore une fois, débuter sur le banc de touche.

En face, Hervé Renard ne devrait pas changer son onze de départ par rapport au large succès face au Maroc lors du tour précédent (4-0) : Peyraud-Magnin - Perisset, De Almeida, Renard, Karchaoui - Dali, Geyoro, Toletti, Bacha - Le Sommer, Diani.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Australie - France ?

Sur les sites de paris sportifs, la France fait office de favori comme sur Betclic où elles sont à 2,13, le nul est à 3,30 et la victoire de l'Australie est à 3,45. Sur Winamax, les Bleues sont à 2,10, le nul est à 3,15 et la victoire des Australiennes est à 3,70.