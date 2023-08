L'équipe de France affronte l'Australie ce samedi 12 août à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2023. Suivez le match en direct.

En direct

11:35 - Place aux penalties ! Après 120 minutes de jeu dans cet Australie - France, les deux équipes vont se départager dans une séance de tirs au but qui va avoir lieu dans une tension extrême.

11:32 - Un double changement pour Renard dont la gardienne ! Hervé Renard prévoit déjà la séance de tirs aux buts et change sa gardienne avec l'entrée de Durand à la place de Peyraud-Magnin. Perisset remplace De Almeida.

11:30 - 4 minutes supplémentaires Le temps additionnel de cette prolongation de cet Australie - France est de 4 minutes.

11:28 - La frappe de Bacha n'est pas cadrée La Lyonnaise essaye de faire la décision de loin dans cet Australie - France mais sa tentative passe au-dessus des cages d'Arnold.

11:25 - Nouveau changement australien Tony Gustavsson fait un nouveau changement dans cet Australie - France. Cooney-Cross est remplacée par Yallop pour les cinq dernières minutes de la prolongation.

11:23 - Pas de pénalty pour les Bleues Selma Bacha est entrée dans la surface de réparation et tombe dans celle-ci après un contact avec Catley mais l'arbitre ne signale rien.

11:20 - Catley repousse in extremis ! Geyoro avait fait la différence dans la surface australienne et centre mais Arnold ralentit le ballon et Catley supplée ensuite sa gardienne et sauve l'Australie.

11:17 - Arnold réalise une grosse parade ! Quel dommage pour les Bleues ! Becho frappe aux buts après une première tentative contrée de Diani mais Arnold se détend et claque au-dessus de ses cages.

11:16 - C'est parti pour les 15 dernières minutes ! Il ne reste plus que 15 minutes à disputer dans cet Australie - France avant une éventuelle séance de tirs aux buts.

11:13 - Mi-temps ! C'est la pause dans cette prolongation de Australie - France et les Bleues sont toujours accrochées par les co-hôtes de la compétition. Quelle tension !

11:12 - Vine coupe au premier poteau Elle vient d'entrer en jeu dans cet Australie - France et n'était pas loin de délivrer les Matildas sur cette reprise au premier poteau qui ne trouve pas le cadre.

11:10 - Vine fait son entrée en jeu Tony Gustavsson fait un nouveau changement dans cet Australie - France avec l'entrée de Vine à la place de Raso.

11:06 - But refusé pour les Bleues ! Kennedy avait trompé sa propre gardienne sur un corner mais l'arbitre de cet Australie - France n'accorde pas le but car elle sanctionne Renard d'une faute.

11:05 - Il y a de la tension ! Cette prolongation de Australie - France est tendue. Un but pourrait faire très mal à l'une des deux équipes.

11:00 - Le premier corner de la prolongation Sur un long ballon de Karchaoui, Foord repousse en corner et offre le premier de cette prolongation dans cet Australie - France.

10:58 - Gorry est avertie Le premier carton jaune de cet Australie - France est donné à Katrina Gorry qui tacle Sakina Karchaoui.

10:56 - Début de la prolongation ! Après quelques minutes de pause, les 22 actrices reprennent cet Australie - France et débutent la prolongation.

10:52 - Fin du temps réglementaire ! Place aux prolongations Cet Australie - France se jouera aux prolongations ! Le score est de 0-0 après 90 minutes de jeu.

10:49 - Quatre minutes de temps additionnel Le temps additionnel de cet Australie - France est de 4 minutes au minimum.

10:47 - Bacha manque le cadre La Lyonnaise récupère un ballon haut et tente une frappe lointaine mais ça passe au-dessus.

10:45 - Karchaoui grimace Même si elle est revenu sur la pelouse dans ce Australie - France, Sakina Karchaoui semble souffrir et grimace après la torsion de sa cheville.

10:40 - Quel retour de Karchaoui ! La défenseure française fait un très bon retour défensif devant Foord qui s'était échappée dans le dos de Maëlle Lakrar. Karchaoui se relève difficilement et semble souffrir de la cheville.

10:37 - Pas de faute sur Foord La numéro 9 des Matildas tombe dans la surface française et demande le pénalty mais il n'y a rien et cet Australie - France se poursuit.

10:35 - Les Françaises sont mieux Les Bleues terminent bien cet Australie - France et sortent de plus en plus pour mettre la pression sur les cages d'Arnold.