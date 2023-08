Malgré un doublé d'Aubameyang, l'Olympique de Marseille n'a pas su se mettre à l'abri et a vu le Panathinaïkos égaliser sur l'ensemble des deux matchs au bout du temps additionnel. Place aux prolongations. La rencontre est à suivre en direct sur le site de L'Internaute.

En direct

23:21 - Magnusson sauve sur sa ligne Veretout mène la charge à gauche et se dépouille pour éviter le retour du défenseur à sa poursuite. L'ancien nantais refuse de tirer et donne en retrait à Vitinha. Seul, le Portugais ouvre son pied. Brignoli était sorti pur fermer l'angle à Veretout mais il est sauvé par Magnusson, présent sur la ligne pour empêcher le but marseillais.

23:19 - Lodi touché à la cuisse droite Lodi fait l'effort pour couper au second poteau le centre long du Panathinaïkos et se retourne immédiatement vers le banc pour demander le changement. Le latéral brésilien est touché physiquement.

23:16 - Vagiannidis se replie Veretout percute et donne à gauche dans la course de Lodi. Le latéral entre dans la surface et arme du gauche mais au moment de frapper, Vagiannidis vient mettre le pied et dévié en corner.

23:15 - Clauss frappe à côté Gigot se porte à l'avant et combine avec Clauss. Dans la surface, à droite, le défenseur remise sur son latéral dont la frappe sèche frôle le poteau droit de Brignoli.

23:12 - Clauss contré Harit est insaisissable balle au pied et trouve encore une passe dans le dos dans la surface pour Clauss qui est venu apporter le surnombre. Le latéral voit sa frappe déviée par son défenseur au marquage.

23:11 - Veretout ne trouve personne Harit fixe deux adversaires côté gauche et donne dans le dos de Ruben Perez à Veretout. Dans un angle fermé, Veretout attend le dernier moment pour centrer en retrait mais c'est un Grec qui dégage son camp.

23:09 - Trop long pour Vitinha Harit voit l'espace qui s'ouvre dans la profondeur et lance Vtinha. Le ballon est trop profond pour le Portugais qui voit Brignoli sortir loin de son but pour intervenir.

23:09 - Cerin averti Premier contact de la prolongation avec Cerin qui essuie sa semelle sur Veretout. Le milieu du Panathinaïkos prend un carton jaune.

23:07 - Début de la prolongation Vitinha l'Olympique de Marseille lancent la première période des prolongations dans une ambiance tendue.

23:03 - Marseille contraint aux prolongations (2-1) Il faudra donc en passer par les prolongations. Dominateur durant près de 75 minutes, l'Olympique de Marseille a longtemps cru tenir sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions grâce à un doublé d'Aubameyang mais un penalty au bout du temps additionnel transformé par Ioannidis a permis au Panathinaïkos d'arracher 30 minutes supplémentaires. Tout est à refaire pour l'OM.

23:01 - Ioannidis réduit l'écart (2-1) Sans trembler, Ioannidis ouvre son pied droit et expédie le ballon dans la lucarne, prenant Pau Lopez à contre-pied (2-1).

22:59 - Penalty pour le Panathinaïkos ! Les images sont limpides et Guendouzi a bien touché le ballon de la main sur le corner grec. L'arbitre indique le point de penalty, à la dernière seconde. Le Panathinaïkos peut arracher la prolongation.

22:57 - Suspicion de penalty contre l'OM Moment de flottement au Vélodrome. Alors que le jeu est arrêté suite à une faute sur Vitinha, l'arbitre est appelé par son assistant pour consulter les images sur le corner précédent. Il semblerait que Guendouzi n'ait pas repoussé le ballon de la tête mais de la main.

22:57 - Jaune pour Perez Particulièrement véhément, Ruben Perez est averti à la 94e minute par l'arbitre.

22:56 - Guendouzi dégage son camp Le corner est joué court à deux par le Panathinaïkos. Le centre est déposé au second poteau où Jedvaj n'a pas le bon timing dans son saut. Derrière, Guendouzi dégage de la tête.

22:54 - Le mur détourne A 25 mètres, légèrement sur la droite, Mladenovic enroule avec son pied gauche. Son ballon est bien levé mais le mur saute et vient détourner en corner.

22:53 - Guendouzi bousculé dans la surface Clauss sert Gunedouzi à l'intérieur du jeu. L'international français pénètre dans la surface à droite et se fait charger dans le dos par Mancini. L'arbitre ne bronche pas et demande au jeu de se poursuivre.

22:51 - Pas de chance pour Harit Harit gagne du temps à gauche, fixe Ruden Perez et déclenche son action. Il s'appuie sur Rongier qui donne à Vitinha dont la remise dans la surface rebondit sur l'ancien de Schalke 04.

22:51 - Temps additionnel : 5 minutes Il y aura cinq minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre l'OM et le Panathinaïkos.

22:49 - Carton jaune pour Mancini Sur l'action précédente, Mancini, en retard, s'est rendu coupable d'un tacle avec la semelle sur la cheville de Clauss. L'arbitre a laissé l'avantage mais a bien vu le geste de l'Argentin qui est averti.

22:48 - Un centre pour rien Marseille récupère et part vers l'avant en contre. Sarr décale à droite Guendouzi dont le centre en bout de course ne trouve personne.

22:46 - Pau Lopez déterminant Marseille recule et subit. Côté gauche, Mancini vient percuter face à Clauss, se recentre et déclenche une frappe sèche au premier poteau. Pau Lopez est vigilant et détourne en corner.

22:45 - Mbemba ferme la porte Les Grecs parviennent à combiner à droite et Vagiannidis tente de déborder Lodi. Le latéral du Panathinaïkos s'arrache, évite la sortie de but mais derrière Mbemba apporte son soutien et repousse le danger.

22:42 - Vitinha n'a pas tué le suspense Lodi déborde à gauche et enroule son centre pour Vitinha qui a fait le bon appel dans la surface. L'attaquant portugais est surpris par un rebond et ne peut maîtriser sa reprise du droit qui part au-dessus du but de Brignoli.