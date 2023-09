DIRECT - Allemagne - France : Müller sonne les Bleus, suivez le match

Bien lancé en vue de la qualification pour l'Euro 2024, la France rend visite à l'Allemagne, futur pays hôte mais sélection en crise. Suivez la rencontre en direct et commenté sur le site Linternaute.com.

En direct

21:41 - Encore une tête de Tchouaméni Pour la troisième fois en l'espace de quelques minutes, Tchouaméni saute le plus haut et reprend le corner de Griezmann de la tête. Gêné par Pavard, il ne peut y mettre la force voulue et n'inquiète pas Ter Stegen.

21:39 - Ter Stegen évite l'égalisation Sur un coup franc le long de la ligne de sortie de but à droite, Griezmann lève parfaitement son ballon aux 6 mètres où Tchouaméni, seul, vient claquer une tête pleine de conviction. Sur sa ligne, Ter Stegen a le bon réflexe et détourne en corner du bout des doigts.

21:38 - Une tête à côté Le corner est bien brossé, sortant, au second poteau où Tchouaméni est le plus prompt à le reprendre, devançant Can. Le milieu français décroise trop sa tête qui passe largement à côté.

21:35 - Premier corner pour la France Sur u long ballon, Théo Hernandez laisse habilement rebondir pour prendre la profondeur. Tah s'interpose entre lui et la surface, mais concède un corner, le premier pour les Bleus.

21:33 - Prmeière frappe française Alors qu'on atteint la demi-heure de jeu, l'équipe de France réussit son premier tir du match. Il est l'oeuvre de Kolo Muani. A l'entrée de la surface, il jaillit devant Süle, se retourne mais au moment de frapper, un rebond le perturbe et sa tentative de l'intérieur du droit passe largement au-dessus.

21:31 - Tchouaméni pas juste Tchouaméni approche aux 25 mètres et cherche à surprendre en piquant un ballon par-dessus l'axe central allemand. Griezmann a plongé dans le dos mais la passe du milieu madrilène est mal touchée et file directement dans les gants de Ter Stegen.

21:27 - Gündogan sort blessé Capitaine de l'Allemagne, Gündogan est contraint de quitter le terrain prématurément. Le milieu de terrain est touché au dos après être mal retombé lors d'un duel aérien avec Griezmann. Il est remplacé par Gross après seulement 25 minutes de jeu.

21:26 - Coman perd ses appuis Côté droit, Coman commence à se montrer de plus en plus remuant. Il efface Gnabry mais en voulant contourner Henrichs pour entrer dans la surface, il glisse et s'effondre. L'arbitre lui indique logiquement de se relever. Le joueur du Bayern Munich ne dit rien et s'exécute.

21:25 - Contre avorté Nouveau contre allemand. En deux passes et un pivot parfait de Wirtz, Sané est envoyé dans le couloir droit où Théo Hernandez ne couvrait pas. Le latéral milanais fait l'effort pour contenir l'ailier allemand qui change d'orientation avec une bonne lecture de jeu. Il sert à ras de terre Müller qui déboule à gauche. Ce dernier veut lui remettre mais rate son geste.

21:23 - Penalty oublié pour Kolo Muani ? A la lisière de la surface, Coman se faufile entre Gündogan et Henrichs. Il prolonge à ras de terre pour Kolo Muani. L'ancien de Francfort se voit tenter sa chance mais il est poussé des deux bras par Rüdiger. Les Français réclament la faute et un penalty mais l'arbitre laisse jouer.

21:19 - Tchouaméni coupe l'attaque allemande Sur un dégagement allemand, Todibo intervient de la poitrine mais catapulte le ballon à droite sur un Allemand qui alerte directement dans la profondeur à gauche Müller. Le buteur du soir s'excentre et veut donner à l'opposé à Sané qui a fait l'effort. Sa passe à ras de terre est coupée par le bon repli de Tchouaméni.

21:16 - Müller encore dangereux Les Allemands continuent d'aller de l'avant et profitent des espaces dans le dos du flanc droit de la défense française. Henrichs est servi là où Todibo aurait du se trouver s'il ne s'était pas laissé aspirer par le passeur. Le latéral enroule un centre bas. Au premier poteau, Müller devance Saliba mais reprend le ballon du genou et ne peut cadrer.

21:14 - Des imprécisions Les Français ne savent pas quoi faire du ballon et se montrent imprécis dans leurs transmissions. Après avoir éviter à une passe de sortir en touche, Théo Hernandez s'appuie sur Camavinga dans l'axe mais ce dernier n'assure pas son contrôle et doit mettre le pied pour éviter à Müller de récupérer la possession. Derrière, Todibo dégage son camp en écartant à droite.

21:12 - Gnabry ne cadre pas L'équipe de France peine à entrer dans son match et laisse l'initiative à des Allemands déterminés. Sur une longue transversale de Süle, Gnabry a le loisir de contrôler à gauche. Après un relais avec Wirtz, il rentre sa course pour s'ouvrir l'angle de tir. Sa frappe du droit lui échappe et file hors cadre.

21:06 - Müller ovre le score (1-0) Il n'aura fallu que quatre minutes pour que le Signal Iduna Park n'exulte. A gauche, Gnabry déborde et libère l'espace dans la surface à Henrichs. Le joueur du Bayern Munich sert son latéral dans le dos de Todibo. Ce dernier centre très fort en retrait. Müller parvient à amortir le ballon et enchaîne avec une frappe puissante dans l'axe qui trompe Maignan. Les Allemands démarrent très forts (1-0).

21:05 - Rabiot refoulé Kolo Muani récupère très haut à 30 mètres du but adverse. Les Français sont à 4 contre 3 mais Rabiot est repris par le repli allemand.

21:04 - Centre raté Les Allemands mènent l'offensive à gauche avec Henrichs qui manque complètement son geste au moment de centrer.

21:03 - Maignan perd le ballon Les Français jouent court et passe par l'arrière. Le ballon arrive jusqu'à Maignan mais le gardien tarde, faute de solution avec le positionnement haut des Allemands. Sous la pression de Müller, il dégage comme il peut à gauche mais rate sa relance. Le ballon n'est pas exploité derrière par les Allemands.

21:01 - Début du match ! Wirtz et les Allemands donnent le coup d'envoi de cette rencontre amicale entre la Nationalmannschaft et la France.

21:00 - Une minute de silence Comme souhaité par l'UEFA, une minute de silence est observée avant le coup d'envoi pour rendre hommage aux milliers de victimes du tremblement de terre qui a frappé le Maroc et celles des inondations en Libye.

20:55 - Entrée des 22 acteurs Les vingt-deux joueurs allemands et français ont fait leur entrée sur la pelouse du Signal Iduna Park. Le moment des hymnes est arrivé, avec pour commencer La Marseillaise.

20:55 - Deschamps heureux de jouer l'Allemagne "On avait beaucoup plus de matches amicaux avant. C'était difficile de trouver des amicaux en termes de disponibilité. D'avoir ce match de prestige face à l'Allemagne, cela donne plus de saveur. Cela permet au public, aux médias, aux joueurs d'avoir une affiche. C'est bien d'avoir des matches amicaux avec deux grandes nations", s'est réjoui Didier Deschamps face à la presse.

20:50 - Neuf de suite L'équipe de France n'a plus perdu dans le temps réglementaire depuis le 30 novembre dernier et son dernier match de poules en Coupe du monde face à la Tunisie (0-1). Depuis, les Bleus restent sur 9 matches sans défaite, et vient d'enchaîner 5 victoires consécutives, sans encaisser de but.

20:45 - Griezmann : "Beaucoup d'envie" "Les France-Allemagne restent des gros duels avec une grosse rivalité et des gros matches à jouer. On a beaucoup d'envie. Ce sont des matches qu'on rêvait de vivre petit", a indiqué Antoine Griezmann en conférence de presse à la veille du choc contre la Nationalmannschaft.