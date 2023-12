La justice italienne réclame 4 ans de suspension contre Pogba, sa fin de carrière quasiment actée

Le parquet national antidopage italien a requis quatre ans de suspension à l'encontre de Paul Pogba, soit la peine maximale.

La fin de carrière de Paul Pogba est peut être imminente. Ce jeudi 7 décembre, le parquet national antidopage a requis quatre ans de suspension contre le champion du monde 2018, soit le maximum dans ce type d'infractions. Suspendu depuis le 11 septembre en raison d'un test positif à la testostérone après le match contre l'Udinese (20 août), le milieu de terrain avait vu son échantillon B confirmé son test positif il y a quelques semaines. Un éventuel accord entre les deux partis aurait pu amener à une réduction de suspension à deux ans, mais la Gazzetta explique que les discussions n'ont pas pu aboutir. Pour le moment, l'entourage du joueur plaide la prise non intentionnelle et en dehors des terrains. "Si l'athlète peut établir qu'une ingestion ou une utilisation a eu lieu hors-compétition et sans rapport avec la performance sportive, alors la période de suspension sera de trois mois d'inéligibilité" explique le code italien.

Pourquoi Paul Pogba a été contrôlé positif ?

Comme l'indique La Gazzetta dello Sport, le milieu français de la Juventus Turin aurait pris un complément alimentaire recommandé par un ami médecin. Ce produit proviendrait des Etats-Unis, où les règles antidopage ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. Toujours d'après le quotidien, Paul Pogba aurait surtout agi sans en avoir averti son club. Le champion du monde 2018 a été contrôlé après le match de la première journée de Serie A entre l'Udinese et la Juve, au cours duquel il était resté sur le banc.

À quoi sert la testostérone ?

Si Paul Pogba a bien pris de la testostérone, à quoi peut servir cette molécule ? Tout d'abord, et vous le savez probablement tous, la testostérone est une molécule naturellement sécrétée par le corps humain. Cette dernière peut également être administré pour augmenter le désir sexuel ou soigner des troubles d'érection. La testostérone est également parfois utilisée pour soigner certains types de cancers du sein, l'hypogonadisme (retard pubertaire) ou encore la dysphorie de genre. Elle est aussi utilisée pour lutter contre la dépression et les troubles du sommeil.

Mais dans le sport, ce produit est utilisé principalement pour augmenter la masse musculaire. Il est aussi considéré comme un psycho stimulant donnant une motivation et une concentration supplémentaires. Grâce au développement de la masse musculaire, la résistance à l'effort physique est, elle aussi, améliorée. Pour Paul Pogba, il est désormais temps de savoir si le surplus est naturel ou s'il est du à une injection.