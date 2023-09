PSG - Dortmund : la compo probable de Paris ! Heure, chaîne TV... Toutes les infos

Le Paris Saint-Germain débute à domicile sa campagne européenne de Ligue des Champions ce mardi soir face au Borussia Dortmund. Heure, diffusion TV, compos probables... Découvrez toutes les informations sur cette affiche de gala au Parc des Princes.

Ce mardi soir, la compétition reine fait son retour en Europe ! La Ligue des Champions saison 2023-2024 débute et le Paris Saint-Germain reçoit le club allemand du Borussia Dortmund. Après une défaite à domicile contre Nice (2-3) le week-end dernier au retour de la trêve internationale, les Parisiens vont enfin pouvoir lancer leur saison. Si la liste des forfaits pour la rencontre est assez longue (Kimpembe, Nuno Mendes, Asensio, Mukiele...), Manuel Ugarte est incertain pour le match après avoir reçu un coup à la cheville lors de l'entraînement ce lundi. Recruté cet été par les dirigeants parisiens pour construire un nouveau cycle avec la C1 comme objectif principal, Luis Enrique n'a pas caché son impatience en conférence de presse sans pour autant être "obsédé" par une victoire finale : "Quand un club est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe. Il faut avoir de l'ambition mais l'obsession ne marche pas dans aucun secteur de la vie. Il faut attendre de voir comment la compétition se lance, le foot est un sport merveilleux, tous les résultats sont possibles. Tu peux jouer un match incroyable et perdre, mal jouer et gagner. En tant que club, nous jouons toutes les compétitions pour les gagner, c'est l'objectif."

Du côté allemand, le Borussia Dortmund arrive à Paris après un succès contre Fribourg (2-4) à l'extérieur le week-end dernier. Si le BVB a du mal à remplacer Jude Bellingham parti au Real Madrid, les résultats s'en font sentir avec huit points en quatre matchs et une septième place en Bundesliga. En conférence, Edin Terzic a dévoilé avoir étudié PSG - Nice avant de préciser son plan pour contrer les Parisiens et tenter de créer l'exploit : "Bien sûr qu'on a analysé ce match, on a vu que Nice a joué très bien et qu'ils ont pressé très agressivement, en défendant intelligemment. Le PSG a eu beaucoup de difficultés. Naturellement, nous aussi, on a essayé de voir comment on va essayer de les contrarier. On a des idées, on sait qu'on a suffisamment de qualités. Après, nous savons aussi que c'est difficile de commencer ici à Paris, mais nous avons les armes pour lutter. Il faudra être le plus agressif possible et ne pas laisser les espaces ouverts que le PSG affectionne. Chaque erreur nous coûtera un but. S'il n'y a pas d'équilibre, il sera difficile de vaincre le PSG."

À quelle heure débute PSG - Dortmund ?

Le coup d'envoi du match de la première journée de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund est prévu mardi 19 septembre à 21h00 au Parc des Princes de Paris (France). Jesús Gil Manzano (Espagne) sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Dortmund ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue des Champions, Canal+ et RMC Sport 1 diffuseront l'affiche entre le PSG et Dortmund.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund ?

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L.Hernandez – Ugarte (ou Danilo), Zaïre-Emery, Vitinha – Mbappé, Kolo Muani, Dembélé.

Dortmund : Kobel – Bensebaini, Sclotterbeck, Hummels, Ryerson – Sabitzer, Can, Brandt – Adeyemi, Haller, Malen.

Quels sont les pronostics de PSG - Dortmund ?