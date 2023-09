Monaco - OM - EN DIRECT : la bonne gestion monégasque, suivez le match

L'AS Monaco et l'Olympique de Marseille repartent sur les mêmes bases en seconde période. Suivez la rencontre en direct sur le site Linternaute.com.

En direct

22:54 - Dernier changement pour Monaco Hütter casse le rythme dans le temps additionnel et fait sortir Zakaria pour Camara. Le milieu monégasque ne va jouer que deux minutes dans cette rencontre.

22:53 - Carton jaune pour Magassa Au duel avec Sarr, Magassa se fait battre en vitesse et commet la faute sur le Sénégalais. Le défenseur monégasque est averti.

22:51 - Temps additionnel : 5 minutes L'Arbitre accorde cinq minutes de temps additionnel dans cette seconde période.

22:50 - Vitinha croise trop Veretout jaillit au niveau de la ligne médiane et prolonge son effort. L'ancien nantais joue devant lui dans l'espace pour Vitinha qui, dans un angle très fermé à gauche, tente d'égaliser. Son tir du gauche est trop croisé. Le Portugais s'excuse ensuite de n'avoir pas vu au second poteau le déboulé de Sarr.

22:49 - Kohn se régale Les Monégasques n'arrivent pas à se dégager correctement, Zakaria ratant le ballon. Veretout en profite et donne à droite sur Clauss dont le centre à l'opposé pour Aubameyang est parfaitement capté par Kohn.

22:47 - Vitinha rate le ballon Vitinha fait l'appel entre Maripan et Magassa. Il voit lui arriver un long ballon qu'il ne parvient pas à toucher, ratant son contrôle avec son pied droit en l'air.

22:46 - Veretout repousse de la tête Au second poteau, Veretout saute le plus haut pour être à la retombée du coup franc brossé par les Monégasques. Le milieu marseillais dégage son camp, alors que le ballon était destiné à Magassa dans son dos.

22:44 - Gattuso tente le tout pour le tout A la 82e minute, Gattuso décide de rappeler sur le banc Ounahi et envoie sur le terrain Vitinha. Un choix offensif qui traduit la volonté de l'Italien d'aller chercher ce but de retard.

22:44 - Balogun sort Buteur et passeur décisif ce soir, Balogun quitte la pelouse à la 82e minute. Il est remplacé par Boadu.

22:42 - Clauss tire au-dessus A l'entrée de la surface adverse, Clauss tente sa chance mais sa volée n'est pas maîtrisée et son ballon part au-dessus de la transversale de Kohn.

22:39 - Trop long pour Balogun Fofana joue par-dessus dans le dos de la défense marseillaise. Balogun a flairé le bon coup et va dans l'espace mais le ballon est trop profond et rebondit jusque dans les gants de Pau Lopez.

22:38 - Rongier prend un jaune Côté droit, Ben Yedder oriente sa prise de balle de manière à protéger son ballon. Il est retenu par Rongier qui coupe ainsi le contre monégasque. Le capitaine marseillais récolte un carton jaune pour anti-jeu.

22:37 - Sarr entre en jeu Eloigné des terrains depuis plusieurs semaines, Sarr fait son retour à la compétition. Il va pouvoir disputer le dernier quart d'heure, en remplacement de Correa.

22:36 - Double changement pour Monaco A un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, Hütter réalise ses deux premiers changements avec les entrées de Diatta et Matazo à la place de Jakobs et Akliouche.

22:33 - Clauss prend un jaune Côté gauche, Jakobs prend le dessus à la course sur Clauss. Ce dernier pousse le latéral monégasque dans le dos et est averti.

22:32 - Correa devancé Les Marseillais font ce qu'ils peuvent pour revenir mais font face à une défense monégasque en place. Correa est lancé dans la surface à gauche mais Kohn lit parfaitement la situation pour se coucher sur le ballon.

22:30 - Ounahi se heurte à la défense Depuis le côté droit, Ounahi percute et revient dans l'axe du terrain en direction de la surface. Là, il se heurte une première fois à Maripan. Le Marocain se relève, déborde à droite du but mais il est serré par Jakobs qui se jette et lui enlève le ballon, pour le pousser en corner.

22:28 - Aubameyang hors-jeu De 30 mètres, depuis son couloir droit, Clauss voit l'appel d'Aubameyang entre Magassa et Maripan. Le Gabonais reprend le ballon à 7 mètres mais ne parvient pas à cadrer. Le drapeau se lève pour un hors-jeu de l'attaquant marseillais.

22:22 - D'un but à l'autre Bien lancé dans la profondeur, Aubameyang ne voit pas Kohn qui glisse devant lui et manque de spontanéité, ce qui permet à Vanderson de se jeter dans ses pieds. L'action repart dans l'autre sens avec Balogun qui prend de vitesse son défenseur. L'Anglais voit Ben Yedder au centre et lui donne. Le capitaine monégasque frappe croisé du droit et voit Pau Lopez réalisé la parade, déviant en corner.

22:18 - Gigot et Zakaria tête contre tête Après une bonne anticipation, Gigot se projette vers l'avant et bute sur Zakaria. Le défenseur croit obtenir une faute et prend le ballon à la main en allant au sol. Constatant son erreur, il se relève et voit Zakaria venir lui arracher le cuir. Les deux hommes se chauffent, tête contre tête avant d'être rapidement séparés. Ils sont tous les deux avertis par l'arbitre qui calme les esprits.

22:16 - Gigot sollicite Kohn Envoyé en profondeur par Rongier, Aubameyang est serré de près par Magassa et obtient un corner, le défenseur contrant sa tentative de centre. Sur ce corner, Gigot est touché au second poteau mais sa tête est sur Kohn.

22:14 - Correa averti Frustré de ne pas réussir à se montrer à son avantage, Correa se rend coupable d'une faute dans le dos de Magassa. Agacé, il récolte un carton jaune.

22:11 - Le doublé d'Akliouche (3-2) Après seulement cinq minutes en seconde période, Akliouche donne l'avantage à Monaco. Sur un long dégagement de Kohn, Jakobs gagne son duel aérien et recentre le jeu. Ben Yedder prolonge de la tête pour Balogun qui oriente du torse à gauche où il trouve son jeune coéquipier. Ce dernier ne se pose pas de question et frappe en première intention. Il loge le ballon au ras du poteau gauche de Pau Lopez et signe un doublé.

22:09 - Maripan dévie du torse en corner Les Marseillais manoeuvrent en attaque et Aubameyang arrive à donner à droite entre les jambes de Magassa. C'est pour Harit qui veut remettre dans la surface au Gabonais mais Maripan s'interpose et dévie du torse en corner.