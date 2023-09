Monaco - OM : la première de Gattuso, heure, chaîne TV, les infos du match

Surclassé par le Paris Saint-Germain le week-end dernier, l'Olympique de Marseille guette un rebond à Monaco, pour les débuts de Gennaro Gattuso sur le banc. Suivez la rencontre en direct, dès 21h, sur le site Linternaute.com.

Le quotidien marseillais ne tolère aucun temps mort. Deux jours après la nomination de Gennaro Gattuso comme entraîneur, l'Olympique de Marseille doit déjà se reconcentrer sur le terrain où l'attend un déplacement court mais difficile à Monaco. Une occasion pour les joueurs de présenter un nouveau visage et d'effacer le souvenir douloureux de dimanche dernier.

Du jeu avec Gattuso ?

S'il a pris le temps de regarder le choc de la semaine passée à Paris, le technicien italien sait qu'il a beaucoup de travail devant lui pour remettre d'aplomb un effectif en quête d'équilibre et d'une identité. Au Parc des Princes, les Marseillais avaient laissé entendre qu'ils avaient un plan, plan qui a volé en éclats après seulement 8 minutes. Le match a alors viré à une opération survie face aux incessantes vagues parisiennes. Un écart de niveau brutal qui a ramené l'OM a sa réalité et ses failles du moment. "On sait que nous n'avons pas été bon face au PSG, le reste c'est du passé. On a vraiment envie de jouer", a tranché Leonardo Balerdi en conférence de presse.

Une envie de jouer partager par Gattuso qui a déjà mis sa patte sur les premières séances d'entraînements marseillaises. Il a été rapporté de l'intensité, un souci de cohésion et la volonté d'avoir le ballon, à la différence des derniers matchs. Pour sa première sur un banc en France, l'ancienne gloire de l'AC Milan entend organiser son équipe en 4-3-3 et pourrait compter sur le renfort de Sarr en attaque. Touché aux ischio-jambiers lors de la dernière fenêtre internationale, le Sénégalais pourrait être apte et apporter son dynamisme, comme Correa, à un secteur offensif trop timide où Aubameyang peine à se lâcher en Ligue 1. "Les derniers jours se sont très bien passés. L'arrivée de Gattuso nous a donné un nouveau souffle et davantage de confiance", a encore confié Balerdi, pressenti pour débuter sur le banc.

Faire sans Golovine et Caio Henrique

De son côté, l'AS Monaco connaît moins de tourments mais se retrouve aussi dans la situation de devoir réagir, une semaine après avoir chuté contre Nice dans le temps additionnel. Un premier revers cette saison qui doit beaucoup aux deux penalties de Balogun, repoussés par le portier niçois. Conséquence ou non, l'Anglais ne devrait pas débuter contre l'OM, au profit de Wissam Ben Yedder.

Pour ce choc méditerranéen, Adi Hütter va devoir composer entre la suspension de son maître à jouer Golovine et la grave blessure de Caio Henrique. Victime d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche, le latéral brésilien sera éloigné des terrains pour de longs mois. Une occasion pour Jakobs de se montrer. Le technicien autrichien n'a pas hésité une seconde à désigner le natif de Cologne pour prendre le relais dans le couloir gauche.

Outre ces deux absences notables, l'AS Monaco craint aussi de devoir faire sans Minamino. Touché aux abducteurs à l'entraînement, le Japonais a été ménagé en fin de semaine et pourrait être remplacer dans le onze de départ par Diatta.

Autant d'éléments défavorables mais dont Hütter ne veut pas entendre parler. "On devra être bien meilleurs que sur les deux derniers matches. Après cette défaite contre Nice, on a l'opportunité de montrer notre capacité de réaction", a-t-il soutenu.

Que ce soit côté monégasque ou marseillais, aucune excuse ne sera acceptée dans un match dont l'issue pourrait décider de trajectoires contraires. Les temps-morts attendront.

La 7ème journée de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille aura lieu à partir de 21h, du côté du stade Louis-II, en Principauté.

La 6ème journée de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille sera retransmis en direct et en exclusivité sur Canal+Sport 360.

La rencontre entre l'AS Monaco d'Adi Hütter et l'Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso sera accessible en streaming sur la plateforme My Canal.

Betclic : AS Monaco : 2,23 / N : 3,80 / Olympique de Marseille : 2,96

Parions Sport : AS Monaco : 2,20 / N : 3,80 / Olympique de Marseille : 3,00

Winamax : AS Monaco : 2,15 / N : 3,85 / Olympique de Marseille : 3,05

AS Monaco : Köhn – Singo, Zakaria, Magassa – Vanderson, Fofana, Camara, Jakobs – Diatta, Akliouche – Ben Yedder (cap.).

Olympique de Marseille : Pau Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi – Rongier (cap.), Veretout, Ounahi – Harit, Vitinha, Correa.