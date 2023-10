Naples - Real Madrid : chaîne, pronostic, compos... Les infos du choc

Le Naples de Rudi Garcia affronte le Real Madrid de Carlo Ancelotti ce mardi 3 octobre à l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Découvrez toutes les informations de cette rencontre.

Le Napoli va mieux depuis quelques matches après un début de saison marqué par la défiance envers Rudi Garcia et les problèmes extra sportifs avec Victor Osimhen. Depuis, les Napolitains ont remporté deux matches de Serie A et sont à la troisième place du Championnat. En Ligue des champions, les Azzuri ont débuté par un succès sur la pelouse de Braga (2-1). "Nous avons nos chances face au Real, mais il faut qu'on soit à 120%", a déclaré l'ancien entraineur de l'OL Rudi Garcia.

En face, le Real Madrid a également commencé par un succès en Ligue des champions face à l'Union Berlin (1-0) grâce à un but de Jude Bellingham dans les derniers instants du match. Et comme le Napoli, les hommes de Carlo Ancelotti restent sur deux victoires consécutives. Ils sont leaders de la Liga. "On affronte l'une des meilleures équipes d'Italie. Ça va être un match compétitif, équilibré. On joue contre une équipe qui a un très bon niveau, qui a de très bonnes individualités et qui va être poussée par une grosse ambiance", a déclaré Carlo Ancelotti.

A quelle heure débute le match Naples - Real Madrid ?

Le match Naples - Real Madrid débutera à 21h ce mardi 3 octobre. Il se déroulera au stade Diego Armando Maradona de Naples.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Naples - Real Madrid ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera ce choc entre Naples et le Real Madrid. L'arbitre français Clément Turpin sera l'homme de loi de cette partie.

Quelle diffusion streaming pour le match Naples - Real Madrid ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Naples - Real Madrid sera sur la plateforme de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compositions probables pour Naples - Real Madrid ?

Juan Jesus, Amir Rrahmani et Pierluigi Gollini, sont tous les trois blessés et manqueront donc cette affiche de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Voici la compo probable des Napolitains : Meret - Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Le Real aussi sera privé de joueurs importants comme Courtois, Alaba, Güler ou encore Militao. Voici la composition probable des Merengues : Kepa - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Garcia - Camavinga, Tchouaméni, Valverde - Bellingham - Rodrygo, Vinicius.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Naples - Real Madrid ?

Sur les sites de paris sportifs, les deux cotes sont extrêmement proches comme sur Betclic où les Napolitains sont à 2,65, le nul est à 3,65 alors que les Madrilènes sont à 2,55. Les cotes sont les mêmes sur Winamax.