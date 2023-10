Rennes - PSG : pourquoi Mbappé et Enrique jouent déjà gros

Humilié à Newcastle, mardi dernier, le PSG se présente face au Stade Rennais, ce dimanche, avec une lourde pression sur les épaules. Les choix de Luis Enrique sont déjà remis en cause, tout comme l'implication de la star Kylian Mbappé.

Un duel entre deux perdants européens. À St James' Park face aux Magpies de Newcastle, le PSG a connu la plus sévère défaite sous l'ère QSI en phase de poules (4-1). Le lendemain, à Villarreal, l'ambitieux Stade Rennais a mordu la poussière (1-0), et Martin Terrier, pour son retour à la compétition, a manqué le pénalty de l'égalisation. Ce sont deux équipes en proie au doute qui sont attendues sur la pelouse du Roazhon Park.

Forcément, avec son statut, Paris sera scruté de près après un début de saison mitigé, voire manqué avec seulement douze points en sept matchs en Ligue 1. Après sa révolution de l'été, et les départs de Messi et Neymar, les Rouge et Bleu ont donné les pleins pouvoirs à Luis Enrique. Avec sa nouvelle animation composée de quatre offensifs pour simplement deux milieux, l'Espagnol a été véritablement tancé à la suite de la déroute anglaise. Face à la presse, l'ex-sélectionneur de la Roja s'est exprimé sur ses choix tactiques. "Vous savez depuis combien d'années je suis entraîneur au plus haut niveau ? Plusieurs. Parfois l'entraîneur fait des erreurs, parfois ce sont les joueurs. Je dois chercher la meilleure façon de jouer. Le football est un jeu d'erreurs, pour tous. On fait tous des erreurs. J'ai confiance en ce que je vois. Je suis convaincu qu'on va réussir."

Lui, aussi, a l'habitude de réussir. Néanmoins à la suite de son vrai faux départ pour le Real Madrid, et sa décision de rester au PSG malgré la fin de son contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est emprunté en ce début de saison. Le probable résultat d'une préparation tronquée. Le capitaine de l'équipe de France reste sur trois matchs sans but, et sa dernière réalisation remonte au 19 septembre dernier, face à Dortmund, sur pénalty.

Au-delà des statistiques, le champion du Monde 2022 est peu influent dans le jeu du PSG même s'il redescend de plus en plus, au sein de l'entrejeu, pour se muer en organisateur. "Je me souviens qu'il y a deux ou trois semaines, dans cette même salle, on m'a demandé ici si on était 'Kylian dépendant' parce qu'il venait de marquer sept ou huit buts, s'est insurgé Luis Enrique. Maintenant, vous me demandez ce que Kylian doit faire parce qu'il n'a pas marqué sur ses derniers matchs... Il faut être un peu plus normal. Il est à 100%. Les joueurs passent par différents états tout au long d'une saison. Ce n'est ni Superman quand il marque huit buts et ce n'est pas un joueur normal quand il ne marque pas. Tout n'est pas blanc ou noir, il y a tout le temps des nuances. Kylian est un joueur vital et déterminant pour nous. C'est un joueur décisif. Mon objectif en tant qu'entraîneur est de mettre en valeur ses atouts et qu'on ne voit pas ses défauts." Les deux hommes sont donc attendus face au Stade Rennais.

Dans le cadre la 8e journée, la Ligue 1 offre un nouveau choc de son championnat : Rennes - PSG. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 20h45 par M.Bastien.

Le XI probable de Bruno Génésio pour ce Rennes - PSG : Mandanda - Truffert, Theate, Omari, Assignon - Matic, Bourigeaud - Gouiri, Le Fée, Blas - Kalimuendo

Le XI probablement Luis Enrique pour ce Rennes - PSG : Donnarumma - Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi - Ugarte, Zaire-Emery, Vitinha - Mbappé, Dembélé, Ramos.